Tchad – Niger: Mohamed Bazoum en visite officielle à N’Djamena

Le président nigérien Mohamed Bazoum a entamé mardi, une visite officielle de 48 heures au Tchad. Au programme, un tête-à-tête avec son hôte Mahamat Idriss Deby Itno et une rencontre bilatérale élargie aux deux délégations, suivis d’une conférence de presse conjointe.

Le chef de l’Etat nigérien Mohamed Bazoum est arrivé mardi après-midi à N’Djaména, où il a été accueilli à l’aéroport international Hassan Djamous au bas de la passerelle par le président Tchadien, Général Mahamat Idriss Deby Itno.

Remise de bouquet de fleurs, chaude accolade suivie d’une longue poignée de mains, Mahamat Deby a, par la suite, offert un diner à son hôte et la délégation qui l’accompagne. Le cadre choisi est l’hôtel Radisson Blu. Les spécialités tchadiennes et sahéliennes sont offertes pour dégustation.

Le programme de la visite officielle du président du Niger au Tchad prévoit, ce 13 juillet au palais présidentiel, un tête-à-tête entre les deux hommes d’Etat et une rencontre bilatérale élargie aux deux délégations, suivis d’une conférence de presse conjointe.

Entre le Tchad et le Niger, ce sont des liens d’amitié et de fraternité inoxydables ayant résisté aux épreuves du temps et dont seule la providence détient le secret. Les 1175 Km de frontières terrestres qui séparent les deux pays en disent tout sur la proximité entre nigériens et tchadiens. L’un est le prolongement naturel de l’autre n’eut été cette ligne de démarcation artificielle. Les us et coutumes y sont les mêmes de part et d’autre de cette frontière.