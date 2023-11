Tchad: l’opposant Succès Masra reçu par le président Mahamat Idriss Deby

- Publicité-

De retour à N’Djamena depuis près de deux semaines grâce à un accord de principe signé le mardi 31 octobre 2023, le leader des Transformateurs, Succès Masra, a été reçu par le chef d’Etat tchadien Mahamat Idriss Déby Itno le lundi 20 novembre 2023.

Après un an passé en exil, Succès Masra a regagné le Tchad grâce à l’accord de Kinshasa. De retour au pays, l’opposant a repris avec ses activités politiques et entend oeuvrer pour la réconciliation nationale. C’est donc dans ce cadre de réconciliation nationale qu’il a été reçu lundi, accompagné par le Ministre Didier Mazenga Mukanzu, envoyé Spécial du Facilitateur de la CEEAC, le Président Félix Antoine Tshisekedi.

Selon la présidence tchadienne, les discussions ont porté sur des sujets comme l’unité et la réconciliation nationale dans le but de créer un environnement favorable à un processus politique inclusif et apaisé. Dans la dynamique de l’accord de Kinshasa, le leader des Transformateurs, Masra Succès promet œuvrer pour une poursuite sereine de la transition politique en cours dans le pays.

« Nous sommes là pour donner suite à l’accord de Kinshasa qui est un accord de réconciliation. Nous sommes venus dire notre disponibilité à mettre sur la table les solutions qui aideront à résoudre les questions que les Tchadiens se posent de jour en jour et pour permettre au Tchad de se développer », a déclaré l’opposant à sa sortie d’audience.

- Publicité-

« La transition a besoin de copilote qui est le peuple. Nous sommes les porteurs des échos de ce peuple-là. Il y a eu un décollage avec des turbulences mais il faut garantir un atterrissage en douceur à l’aéroport de la démocratie pour un retour ordonné à l’ordre constitutionnel », souhaite Succès Masra.