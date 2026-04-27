Tchad : les affrontements entre Tama et Zaghawa dans l’est font plusieurs dizaines de morts

Des affrontements intercommunautaires ont éclaté dans la province du Wadi-Fira, à l’est du Tchad , les 25 et 26 avril, après une dispute locale qui a rapidement dégénéré. Les bilans provisoires font état d’un nombre important de victimes : les autorités ont comptabilisé 42 morts pour la seule journée de samedi, et des sources sur place évoquent encore plusieurs dizaines de décès supplémentaires pour la journée de dimanche. On dénombre aussi une vingtaine de blessés au total sur les deux jours.

Le point de départ de la violence remonte à une querelle près d’un puits à Djourang, dans la localité d’Igot (département de Dar-Tama). Selon des témoins, une altercation entre des femmes des communautés Tama et Zaghawa a dégénéré lorsqu’un jeune homme, impliqué indirectement dans la dispute, aurait ouvert le feu et blessé une jeune femme appartenant à l’autre communauté, dans un contexte de fortes tensions intercommunautaires qui perdurent depuis plusieurs années.

Les heurts se sont ensuite étendus à d’autres secteurs, y compris au camp de réfugiés soudanais d’Iridimi, où au moins six femmes ont été blessées et prises en charge puis évacuées par les autorités locales. La propagation rapide des violences a inquiété habitants et responsables humanitaires présents dans la zone frontalière.

Malgré un déploiement militaire rapide dans cette région proche de la frontière soudanaise, les forces sur place n’ont pas empêché des actes de violence et des destructions : plusieurs commerces, habitations et même des villages ont été incendiés lors des journées de violences.

Les autorités annoncent un retour à l’ordre et prévoient une médiation

Le vice‑Premier ministre Limane Mahamat s’est rendu sur les lieux dimanche matin, accompagné du ministre des Armées, Issakha Maloua Djamous, et du chef d’état‑major des armées, Abakar Abdelkerim Daoud. Il a affirmé que les forces avaient repris la main sur la situation et annoncé qu’une médiation traditionnelle serait engagée pour tenter de contenir les tensions.

Le gouvernement a par ailleurs indiqué se préparer à mettre en œuvre « toutes les mesures » nécessaires afin d’empêcher que le conflit qui ravage le Soudan voisin ne déborde sur le territoire tchadien, rappelant le lien étroit entre certaines de ces communautés et les dynamicités du conflit transfrontalier.