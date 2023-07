Tchad : le président Mahamat accorde la grâce présidentielle à 110 personnes condamnées

- Publicité-

Le président de transition Mahamat Idriss Déby a accordé une grâce à 110 personnes condamnées après les manifestations du 20 octobre 2022 au Tchad. Ces individus avaient été reconnus coupables de diverses infractions, telles que des attroupements non-autorisés, des coups et blessures volontaires, des incendies volontaires, la destruction de biens, ainsi que des actes de violence.

Le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a annoncé une mesure de grâce présidentielle en faveur de 110 personnes qui avaient été jugées et condamnées suite aux manifestations qui ont eu lieu le 20 octobre 2022 dans le pays. Ces individus avaient été reconnus coupables de diverses infractions liées aux troubles, notamment des attroupements non-autorisés, des coups et blessures volontaires, des incendies volontaires, la destruction de biens, ainsi que des actes de violence et de voies de fait.

Cette grâce présidentielle intervient dans un contexte où le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, se rend à Ndjamena en tant que facilitateur de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (Ceeac) dans la crise politique qui secoue le Tchad. Il est prévu que le président Tshisekedi rencontre les différentes parties prenantes pour favoriser le dialogue et contribuer à la résolution de la crise.

- Publicité-

La décision du président Déby d’accorder cette grâce démontre sa volonté de favoriser un climat d’apaisement et de réconciliation nationale. Elle permet également de réaffirmer l’engagement du gouvernement tchadien en faveur du respect des droits de l’homme et de la liberté d’expression. Toutefois, il convient de noter que cette grâce ne concerne pas les personnes impliquées dans des actes de violence grave ou de nature terroriste.