Au Tchad, le nouveau Premier Ministre Succès Masra a décidé de renoncer à son salaire afin de prioriser l’amélioration de l’éducation et du bien-être social.

Récemment nommé, le Premier ministre a exprimé sa conscience des difficultés économiques que rencontrent de nombreux Tchadiens. Son objectif est de contribuer à améliorer les conditions de vie en faisant don de son propre salaire. Il a déclaré : « Je me sens engagé et honoré de servir la République. Je renonce à mon salaire pour le consacrer entièrement à des bourses d’excellence et sociales pour les 23 provinces du Tchad. Les bénéficiaires seront publiquement identifiés. »

Cette décision a été largement saluée par les citoyens, qui y voient un geste d’intégrité et de volonté de changement de la part du Premier Ministre. Face aux multiples défis du pays, tels que la pauvreté, le chômage et les inégalités sociales, cette initiative envoie un message fort à la population.

Cependant, il reste à savoir si d’autres dirigeants politiques emboîteront le pas et si cette action aura un impact durable sur l’économie. Néanmoins, cela témoigne de la volonté de Succès Masra d’adopter des mesures concrètes pour améliorer la situation des Tchadiens.

En allouant ces fonds à des bourses d’excellence, l’actuel Premier ministre tchadien contribue directement à l’éducation des jeunes, ce qui pourrait avoir un impact considérable sur le développement à long terme du pays. En rendant publique cette décision, il inspire d’autres leaders à suivre son exemple de service et de dévouement envers la collectivité. De plus, cela renforce la confiance du public envers les institutions et souligne l’importance de l’éducation pour l’avenir du pays.