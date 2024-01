Tchad : « je voudrais en mon nom, demander pardon », Succès Masra

- Publicité-

Ce 18 janvier 2024, le Premier ministre tchadien, Succès Masra, a officiellement présenté ses excuses à la nation. Il a exprimé ses regrets au peuple pour les erreurs commises par les administrations précédentes.

La requête de pardon formulée par le Premier ministre a des implications variées, impactant potentiellement la confiance du public, la stabilité politique et la réconciliation nationale. Dans ses paroles, Masra a déclaré : « Je voudrais en mon nom, au nom du Gouvernement que je dirige, demander pardon pour toutes nos fautes communes, celles commises par action ou par omission. Si me mettre à genoux ici devant vous et devant le Peuple pouvait y contribuer, alors me voici à genoux pour demander au nom de tous les Gouvernements antérieurs pardon. »

Cependant, l’évaluation de son impact réel dépendra des actions futures du gouvernement et de la mise en œuvre de mesures correctives. Malgré tout, Masra a appelé tous les Tchadiens à unir leurs efforts pour reconstruire le pays et à saisir les opportunités de développement. De plus, il a réaffirmé son engagement à servir le peuple tchadien et à travailler pour son bien-être.