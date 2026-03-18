Tchad : interdiction des jouets imitant des armes et explosifs

La Police nationale du Tchad a annoncé dimanche à N’Djaména l’interdiction de l’usage, de la fabrication et de la vente de jouets imitant des armes à feu ou des explosifs.

À l’approche des grandes célébrations, les autorités tirent la sonnette d’alarme face à la prolifération de ces jouets dans les marchés de la capitale et des principales villes du pays. Selon le Directeur général de la Police nationale, Tougoud Dibo Maidé, cette tendance inquiète, touchant aussi bien les enfants que les adultes.

Le communiqué précise que « l’utilisation fréquente de ces jouets provoque des troubles dans la population », en raison de risques de confusion, de panique et de perturbation de l’ordre public. Bien qu’ils soient conçus pour le divertissement, ces objets peuvent mettre en danger la sécurité des citoyens.

La Police rappelle que la loi interdit strictement toute activité liée à ces jouets. Les contrevenants s’exposent à des arrestations immédiates et à des sanctions légales.

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