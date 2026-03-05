Benin Web TV
Tchad : démission de Tom Erdimi, ministre de l’Enseignement supérieur

Tchad : démission de Tom Erdimi, ministre de l'Enseignement supérieur
Le gouvernement tchadien a annoncé, dans la nuit de mercredi à jeudi, la démission du ministre d’État Tom Erdimi. Un communiqué publié par la Primature fait état de la réception de sa lettre mettant fin à ses fonctions à la tête de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle.

Selon le même texte officiel, le courrier de démission a été transmis au chef de l’État, sans que le document ne précise les motifs ayant poussé le ministre à quitter son poste. Aucune explication supplémentaire n’a été fournie pour l’heure.

Tom Erdimi occupait ce portefeuille depuis octobre 2022, quelques semaines après son retour d’exil en Égypte. Sa nomination avait alors marqué un retour en force sur la scène politique nationale.

Ancien chef rebelle, Erdimi est aussi connu comme l’un des fondateurs de l’Union des forces de la résistance (UFR), qui figure parmi les principales formations insurgées du Tchad.

