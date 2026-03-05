Tchad : démission de Tom Erdimi, ministre de l’Enseignement supérieur

Le gouvernement tchadien a annoncé, dans la nuit de mercredi à jeudi, la démission du ministre d’État Tom Erdimi. Un communiqué publié par la Primature fait état de la réception de sa lettre mettant fin à ses fonctions à la tête de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle.

Selon le même texte officiel, le courrier de démission a été transmis au chef de l’État, sans que le document ne précise les motifs ayant poussé le ministre à quitter son poste. Aucune explication supplémentaire n’a été fournie pour l’heure.

Tom Erdimi occupait ce portefeuille depuis octobre 2022, quelques semaines après son retour d’exil en Égypte. Sa nomination avait alors marqué un retour en force sur la scène politique nationale.

