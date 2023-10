Tchad : démission de deux ministres, empêtrés dans une série de s3xtapes

- Publicité-

Au Tchad, le ministre de la Défense et le secrétaire général du gouvernement ont démissionné mercredi, a déclaré un porte-parole de l’administration, après que deux vidéos sexuelles distinctes censées montrer les deux hommes ont été largement diffusées sur les médias sociaux.

Le scandale les a finalement emportés ! Le Premier ministre Saleh Kebzabo a accepté la démission du ministre de la Défense Daoud Yaya Brahim et du secrétaire général du gouvernement Haliki Choua Mahamat, a déclaré le porte-parole de M. Kebzabo dans un communiqué, sans donner plus de détails. « En effet, après une longue réflexion, j’ai décidé de présenter ma démission du gouvernement. Et je suis heureux de vous annoncer que le Premier ministre l’a acceptée », a écrit le ministre démissionnaire Haliki Choua Mahamat sur Facebook.

Les 15 et 16 octobre courant, des vidéos intimes de ces deux ministres ont fuité sur les réseaux sociaux, provoquant un véritable scandale pour le gouvernement de Transition que dirige Saleh Kebzabo. C’est une première dans l’histoire politique du Tchad, pays majoritairement musulman aux mœurs sociales conservatrices.

Les prochains jours seront déterminants pour le gouvernement, alors qu’il s’efforce de restaurer la confiance et de rétablir la stabilité au sein de ses rangs. Pour le moment, il va falloir attendre le retour du président de Transition, Mahamat Idriss Déby Itno, en séjour à Paris (France), où il est en visite de travail.