« TBT9 » : Matthieu Delormeau confirme qu’il ne reviendra pas aux côtés de Cyril Hanouna à la rentrée

Le chroniqueur Matthieu Delormeau a annoncé, le 31 août 2026, quelques heures avant le lancement de la nouvelle saison de « Tout beau, tout neuf » (TBT9) sur W9, qu’il ne rejoindrait pas l’émission de Cyril Hanouna pour cette rentrée, mettant fin à plusieurs semaines d’incertitude sur son avenir dans le programme.

Interpellé par un abonné sur X, l’ancien présentateur de NRJ12 a confirmé son retrait dans un message sobre : « Non je ne serai pas aux côtés de Cyril Hanouna mais je lui, leur, souhaite une très belle rentrée aussi. » Il avait été absent du talk-show une partie de l’été pour assurer la promotion de son livre consacré à son parcours et à sa reconstruction personnelle.

Cette décision intervient après plusieurs mois de tensions avec l’animateur. Lors du « Prime des vérités », qui a clôturé la première saison de Cyril Hanouna sur le groupe M6, celui-ci avait fait savoir que le retour de Matthieu Delormeau n’était pas acquis : « Venir et être sur le premier talk de France, c’est pas une sanction, c’est une chance (…) À l’heure qu’il est, pour l’instant, c’est non. »

En juin, Cyril Hanouna avait déjà rappelé les exigences liées à son émission, évoquant « énormément de demandes » de personnalités souhaitant rejoindre son équipe — une manière de signifier à son chroniqueur que sa place n’était pas garantie.

De nouveaux visages dans TBT9

Ce lundi 31 août, Agathe Auproux, Christophe Carrière et Benjamin Castaldi ont fait leur retour dans l’émission. Jean-Luc Lemoine a également annoncé vouloir rejoindre l’équipe de chroniqueurs, à l’invitation de Cyril Hanouna.