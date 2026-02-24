Tayc touché par Florent Pagny dans The Voice : « C’est flatteur qu’il me prenne sous son aile »

The Voice fête sa quinzième saison sur TF1 et confirme son statut d’institution télévisuelle : le télé-crochet a rassemblé jusqu’à 4,8 millions de téléspectateurs lors du lancement de la précédente édition, plus de 65 000 candidats ont postulé cette année et 130 talents âgés de 16 à 75 ans ont été retenus pour tenter de convaincre les coachs. Pour cet anniversaire, la production a remanié le plateau avec un quatuor inédit qui place la saison sous le signe du changement.

Depuis ses débuts, The Voice a révélé des artistes devenus incontournables de la scène française, comme Amir, Kendji Girac ou Louane. Face aux rumeurs de déclin, le format continue d’attirer un large public et de générer des vocations : le chiffre des candidatures et la portée médiatique restent des indicateurs clefs de sa vitalité.

Pour marquer ce cap, la production a opéré un renouvellement dans les fauteuils des coachs. Vianney, Patricia Kaas et Zaz cèdent leur place à un nouveau quatuor : Florent Pagny, de retour, rejoint Amel Bent, Lara Fabian et la recrue surprise, Tayc. Ce changement de composition promet de redessiner la dynamique du jury et d’influencer les choix artistiques au fil de la saison.

Tayc, l’électron libre qui bouscule The Voice

Né Julien Bouadjie Kamgang à Marseille dans une famille d’origine camerounaise, Tayc s’est installé à Paris en 2012 pour mener de front théâtre, danse et musique avant de se consacrer pleinement au chant. Son album Fleur Froide (2020) a obtenu une certification triple platine. En 2024, le remix Yimmy Yimmy de sa chanson N’y pense plus, réalisé avec la chanteuse indienne Shreya Ghoshal, a contribué à le propulser parmi les artistes français les plus écoutés à l’échelle mondiale sur Spotify.

Parmi ses autres faits d’armes, Tayc a remporté Danse avec les stars en 2021 aux côtés de Fauve Hautot et a multiplié les apparitions lors de rendez-vous médiatiques comme les NRJ Music Awards et la Sar Academy. Sa présence dans le jury de The Voice a surpris une partie du public et des professionnels, lui qui avait déclaré vouloir ralentir son rythme l’an dernier.

L’accueil sur le plateau a été énergique : Amel Bent a estimé qu’« il y aura un avant et un après Tayc » dans le programme, jugeant sa prestation proche d’un show « à l’américaine », mêlant chant et danse. TF1 a mis en avant « un regard neuf, une énergie contemporaine et une vision artistique audacieuse » pour justifier ce recrutement.

Tayc, pour sa part, a assumé ses intentions artistiques : « J’espère casser les codes de la télé. (…) Je suis entier, je n’aime pas trop respecter les règles. Et j’arrive sur cette émission avec une envie de la rendre plus rock’n’roll », a-t-il confié à TV Magazine.

De son côté, Florent Pagny, coach historique auréolé de six victoires, a rapidement pris Tayc sous son aile, reconnaissant en lui « une sincérité et une force de rassemblement ». Pagny a résumé son sentiment par une formule claire : « Grâce à lui, cette saison est top. »

Dans Télé-Loisirs, Tayc a exprimé sa gratitude envers Pagny : « C’est flatteur qu’un tel taulier me prenne sous son aile, comme un fils. The Voice est un nouveau chapitre dans ma vie d’artiste ». Il a aussi évoqué une forte émotion ressentie lors d’une performance qui lui a rappelé son ami Kévin, décédé en 2024, précisant que la chanson l’avait profondément touché.

