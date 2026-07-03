Tayc surpris par Émilien, le champion des 12 coups de midi, qui connaît sa biographie par cœur

Le 3 juillet 2026, TF1 proposera un prime-time spécial de son émission phare « les 12 coups de midi », intitulé Summer Party. Cet événement réunit sur un même plateau l’un des plus grands champions de l’histoire du jeu, Émilien, et plusieurs invités de marque parmi lesquels le rappeur et ex-coach de « The Voice », Tayc. L’émission, présentée tout au long de l’année à la mi-journée par Jean-Luc Reichmann, a cette fois-ci mobilisé ses candidats les plus emblématiques pour un rendez-vous estival inédit qui promet des moments d’exception et de forte intensité.

« Les 12 coups de midi » est un jeu télévisé diffusé depuis juin 2010 sur TF1, qui attire quotidiennement plusieurs millions de téléspectateurs. L’objectif pour les candidats est de répondre à des questions de culture générale afin de devenir « Maître de Midi », titre synonyme de reconnaissance et de gains conséquents. En près de 16 ans, le programme est devenu une véritable institution du petit écran français, portée par la bienveillance et la bonne humeur de son animateur, Jean-Luc Reichmann. Le record de longévité et de gains appartient actuellement à Émilien, un Nantais de 23 ans qui a écrit sa page dans l’histoire du jeu en remportant la somme impressionnante de 2 566 931 euros au terme de 647 participations successives.

Depuis la fin de son parcours victorieux, Émilien ne cesse de faire parler de lui. Au-delà de ses apparitions régulières dans les éditions spéciales des « 12 coups de midi », il a également développé un projet visant à partager ses connaissances, avec le lancement de son propre site de quiz, latabledessavoirs.fr. Cette démarche témoigne de son attachement à la culture générale et à l’apprentissage continu, fondements mêmes du jeu qui l’a rendu célèbre.

Une soirée marquante où Émilien impressionne Tayc par sa culture

Le vendredi 3 juillet, l’émission s’est transformée en une confrontation amicale où les candidats historiques invités, à savoir Émilien, Cyprien, Xavier et Bruno, se sont affrontés par équipes sous la conduite d’Émilien et Xavier. Parmi les invités prestigieux figuraient notamment l’humoriste Samuel Bambi, ancienne vedette de « Danse avec les stars », l’animatrice Élodie Gossuin, la journaliste Karima Charni et surtout Tayc, artiste aux multiples talents et juré du télé-crochet « The Voice ».

Un moment fort a particulièrement retenu l’attention lors de cette soirée : la démonstration spectaculaire de la mémoire et des connaissances encyclopédiques d’Émilien. Lorsque l’animateur Jean-Luc Reichmann l’a interrogé sur le nom du dictateur paraguayen de 1954 ayant pris le pouvoir par un coup d’État, Émilien a immédiatement répondu « Alfredo Stroessner ». Cette rapidité d’esprit a stupéfait Tayc, qui a fait part de sa surprise en plaisantant sur le fait d’être à deux doigts de poser lui-même des questions personnelles au champion.

Interrogé sur la ville et la date de naissance de Tayc, le jeune Nantais a encore impressionné en donnant spontanément « Marseille, 2 mai 1996 ». Ce double exploit de connaissance a suscité une ovation du public et l’admiration de l’artiste, qui a demandé à immortaliser ce moment par une photo avec Émilien.

Ce prime spécial des « 12 coups de midi » sera diffusé à 21h10 sur TF1 et accessible en simultané sur la plateforme TF1+. Il constitue une vitrine de la réussite de ce jeu culte, mais aussi un hommage à ses champions qui continuent d’enrichir son univers au fil des années.