Tayc : habitué des coups foireux, le crooneur reconnaît ses erreurs et présente des excuses

Julien Bouadjie, alias Tayc, qui est connu du public, comme l’instigateur de coups foireux, notamment, lors de ses concerts, vient de poser un acte, qualifié de responsable. Lors d’un concert, donné à Montréal, au Québec (Canada), le chanteur de 26 ans a reconnu ses erreurs et présenté des excuses, ce qui n’a pas manqué d’étonner les internautes.

Le chanteur franco-camerounais, Tayc, en dehors de sa fructueuse carrière musicale, est, tout autant, célèbre, notamment, quand il faut évoquer les coups foireux, dont le jeune homme de 26 ans est l’auteur.

Qu’il vous souvienne que, lors d’un double concert à Abidjan, en Côte d’Ivoire, les vendredi 12 et samedi 13 août 2022, Tayc était, respectivement, du côté du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire et à l’Ivoire Golf Club. Alors qu’il était sur scène, Tayc se fait rejoindre par une jeune femme, qui n’hésite pas à se trémousser devant l’auteur du morceau « C’est Lui ». Ensuite, dans le feu de l’action, l’artiste pose ses mains sur son admiratrice, ignorant que cette dernière était venue, accompagnée. Ce comportement de Tayc aura été à la source d’un gros scandale, aboutissant à la rupture du jeune couple.

Récemment, encore, le jeune homme s’était illustré dans un autre scandale. Alors qu’il était sur scène, une spectatrice lui lance son sous-vêtement. Se saisissant du caleçon, Tayc le renifle devant l’assistance, médusée, face à ce geste de leur idole. Ce énième scandale n’a pas non plus manqué d’attiser la colère de bon nombre d’internautes.

Après avoir cumulé les scandales, Tayc a, semble-t-il, choisi le bon moment, pour redorer son blason.

Le bon moment !



Selon les médias, il y a quelques jours, Tayc était invité à donner un concert à Montréal, au Québec. Lors de sa prestation, comme le rapportent diverses sources, le crooneur de 26 ans a tenu un discours, non moins étonnant.

En effet, le célèbre chanteur a présenté ses excuses. « J’ai envie de vous demander pardon, j’ai envie de demander pardon à tout le monde. Pardon pour toutes les personnes que j’ai pu décevoir, blesser, pendant cette ascension. Montréal, je ne suis pas parfait, je refuse d’être parfait », s’est-il excusé.

De ses déclarations, il transparaît que le vingtenaire a appris de ses erreurs, et compte s’en repentir. « J’ai fait des erreurs, Montréal, j’en fais et j’en ferai encore. Mais vous savez quoi ? Ce sont toutes ces erreurs, qui font de moi, l’homme que je suis aujourd’hui. Alors, Montréal, je veux vous dire une dernière chose : personne ne me séparera jamais de mon public. Personne ne me séparera de la vie que j’ai choisi de mener. Alors, ils vont parler, mais j’irai au bout de chacun de mes objectifs. Et ça, je vais le faire avec vous et ça grâce à Dieu », a-t-il reconnu.