Tata Martino trahit un grand secret de Messi: «Il était réellement…..»

A 36 ans, pour un joueur qui a tout gagné en club comme en sélection, Lionel Messi est toujours assoiffé de victoire et ne manque pas d’exprimer son ras-le-bol à chaque défaite des siens, comme l’a confié son entraîneur Tata Martino au média anglais The Athletic.

Visiblement métamorphosé depuis son arrivée en MLS cet été, Lionel Messi enchaîne les prestations XXL sous les couleurs de l’Inter Miami, pour le plus grand bonheur de son club qui surfe sur les vagues cette saison. Avec 11 buts et 5 passes décisives en 11 matchs, la Pulga a récemment remporté la Leagues Cup avec les siens et a lancé la machine pour la remontée en championnat. Cependant, la franchise floridienne a connu dernièrement un coup de frein, avec un match nul frustrant à Nashville.

Un partage de points qui a provoqué une grande frustration chez l’Argentin au point où son entraîneur a dû intervenir pour le calmer. « Léo était vraiment contrarié après notre match nul sans but contre Nashville. J’ai dû lui dire : ‘Détends-toi, nous ne gagnerons pas tous nos matchs.’ Il était réellement perturbé. Il est constamment en quête de la victoire, et il est difficile de changer cette mentalité« , a confié Tata Martino dans une interview accordée au média anglais The Athletic. Le septuple Ballon d’Or ne veut donc en aucun cas manquer l’occasion de jouer un rôle majeur en MLS.

