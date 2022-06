Tartre sur les dents : 04 techniques pour s’en débarrasser sans se rendre chez un dentiste

Le dentiste est le mieux placé et chargé d’éliminer le tartre, qui nous est impossible d’enlever avec la brosse à dent. Cependant, si vous voyez que vous avez encore du tartre sur les dents, depuis votre dernière visite chez le dentiste, essayez ces recettes maisons pour vous en débarrasser.

Le tartre est lié à l’accumulation de la plaque dentaire, une substance blanchâtre composée principalement de protéines salivaires, de déchets alimentaires et de bactéries qui se forme à la surface de nos dents.

En plus d’être disgracieux, il peut aussi causer des problèmes dentaires importants. C’est pourquoi, en plus d’un détartrage annuel chez le dentiste, Benin Web Tv vous propose 04 techniques naturelles pour combattre le tartre au quotidien

1.Du bicarbonate

Mélangez le bicarbonate avec le sel et un peu d’eau. Brossez-vous les dents avec la pâte et crachez bien ensuite. Puis, mélangez l’eau oxygénée avec de l’eau et faites un bain de bouche, rincez bien avec de l’eau claire. Pour finir, prenez un cure-dents et retirez le tartre (la première partie du traitement ayant ramollie la plaque). Rincez-vous la bouche avec le bain de bouche antiseptique et vous avez terminé.

2.Du charbon

Avec son aspect noir, il cache bien son jeu, car c’est un ingrédient précieux pour prendre soin de votre bouche. Il existe d’ailleurs des dentifrices qui en contiennent. Vous pouvez aussi en acheter chez un herboriste sous forme de poudre et l’utiliser directement sur votre brosse à dents. N’ayez pas peur pour vos dents, elles seront bien plus blanches après les avoir frottées avec du charbon.

3.Du citron ou de la fraise

Frottez la plaque de tartre pendant 10 minutes avec une tranche de citron ou une fraise. L’acidité du fruit va ramollir la plaque vous permettant ainsi de vous en débarrasser plus facilement avec une brosse à dents.

4.Du vinaigre de cidre

Vous pouvez vous servir du vinaigre de cidre pour éliminer le tartre dentaire, mais vous devez vous en tenir à un usage limité, sous peine de fragiliser l’émail de vos dents. Une fois par semaine, faites un gargarisme en utilisant du vinaigre de cidre, puis une fois que vous avez recraché le vinaigre, brossez-vous les dents. Crachez tout ce qui reste dans votre bouche et rincez bien à l’eau claire.

Par ailleurs, certaines de ces astuces ne doivent pas être appliquées de façon répétée, sinon elles pourraient faire plus de mal que de bien à l’émail de vos dents.

Comment alors éviter la formation des tartres ?

Pour éviter la formation de tartre, il est essentiel de se brosser les dents au moins deux fois par jour et nettoyer les espaces entre les dents avec du fil dentaire.