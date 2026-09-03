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Tanzanie : EcoGraf lance une levée de fonds pour accélérer son projet de graphite Epanko

La société minière australienne EcoGraf Limited a officialisé le lancement d’un plan d’achat d’actions visant à mobiliser environ deux millions de dollars australiens, soit près de 1,43 million de dollars américains. Cette opération financière est destinée à soutenir l’avancement de son projet phare de graphite naturel Epanko, situé dans la région de Mahenge, en Tanzanie.

Anne Sophie
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Economie
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Tanzanie : EcoGraf lance une levée de fonds pour accélérer son projet de graphite Epanko
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L’opération boursière bénéficie d’une garantie totale apportée par la firme Canaccord Genuity. Les fonds levés viendront compléter les liquidités disponibles de l’entreprise ainsi qu’une subvention d’environ deux millions d’euros allouée par la Banque européenne d’investissement, renforçant la trésorerie nécessaire pour boucler le financement de la dette du projet.

Le calendrier officiel prévoit une ouverture des souscriptions le 7 septembre, pour une clôture fixée au 28 septembre. Les actionnaires inscrits au registre début septembre peuvent acquérir de nouveaux titres pour des montants compris entre 2 000 et 30 000 dollars australiens, assortis d’une décote de 20 % par rapport au cours moyen pondéré des séances précédant l’émission.

Avec d’importants gisements concentrés dans les régions de Mahenge et de Lindi, la Tanzanie cherche à s’imposer comme une alternative majeure à la Chine dans l’approvisionnement mondial en graphite naturel. Ce minerai est indispensable à la fabrication des anodes pour batteries lithium-ion, incitant le gouvernement tanzanien à accélérer l’octroi de permis miniers aux opérateurs internationaux.

Un approvisionnement industriel sécurisé vers l’Europe

Le gisement d’Epanko est conçu pour fournir du graphite en paillettes à haute pureté, adapté aux exigences techniques des fabricants de cellules de stockage. Pour consolider la viabilité commerciale de l’exploitation avant le début des travaux de construction, la direction d’EcoGraf a validé un accord préliminaire d’enlèvement d’une durée de dix ans avec un négociant spécialisé basé en Allemagne.

L’émission effective des nouvelles actions ordinaires sur l’Australian Securities Exchange interviendra le 5 octobre, date à laquelle la direction entend engager la dernière phase des négociations d’ingénierie et d’expansion du site minier.

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