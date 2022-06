Une guerre aura lieu « quel qu’en soit le coût » en cas de déclaration d’indépendance de Taïwan

Le porte-parole du ministère de la Défense chinois a assuré qu’une guerre aurait lieu «quel qu’en soit le coût», après une rencontre entre le ministre chinois et son homologue américain à Singapour.

Une nouvelle passe d’armes a eu lieu ce vendredi à Singapour entre les ministres américain et chinois de la Défense, sur fond de craintes d’une invasion chinoise à Taïwan. Les ministres américain et chinois de la Défense se sont affrontés sur Taïwan ce vendredi 10 juin 2022 à Singapour, Pékin promettant de « briser » toute tentative d’indépendance et Washington appelant la Chine à cesser de déstabiliser Taïwan.

La Chine menaçante

Lors d’une rencontre à Singapour, en marge du forum de sécurité du « Dialogue de Shangri-la », le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a dit à son homologue chinois Wei Fenghe que Pékin devait « s’abstenir » de toute nouvelle action déstabilisatrice envers l’île de Taïwan, a précisé le Pentagone. Selon le ministère chinois de la Défense, Pékin « briserait en mille morceaux » toute tentative d’indépendance.

La Chine « n’hésitera pas à déclencher une guerre » si Taïwan déclare son indépendance, a assuré vendredi, un porte-parole du ministère de la Défense chinois après une rencontre entre le ministre chinois et son homologue américain à Singapour. « Si quelqu’un ose séparer Taïwan de la Chine, l’armée chinoise n’hésitera pas un instant à déclencher une guerre, quel qu’en soit le coût », a dit Wu Qian en rapportant les propos du ministre de la Défense Wei Fenghe lors d’une rencontre avec l’Américain Lloyd Austin.