Taclée par le chanteur Didi B, la compagnie Air Côte d’Ivoire présente ses excuses à ses clients

Après avoir été taclée dans une publication par le chanteur Didi B, la compagnie aérienne Air Côte d’Ivoire est sortie de son mutisme. Elle s’est excusée à travers un communiqué.

Didi B, le chanteur et membre du groupe ivoirien de Rappeur Kiff No Beat, qui s’était rendu à San Pedro, a raté son deuxième spectacle qui devrait se tenir le dimanche à Abidjan. Et pour cause, la compagnie aérienne Air Côte d’Ivoire avait annulé le vol, quelques minutes avant l’heure. N’ayant pas apprécié cela, le chanteur s’en est pris à la compagnie à travers une publication sur sa page Facebook, qui n’a pas manqué de susciter des commentaires.

Dans la foulée, les responsables de la compagnie ont réagi à travers un communiqué, publié sur leur page Facebook. Ils ont dans un premier temps dévoilé les raisons pour lesquelles le vol a été annulé. « Chers passagers des vols HF034 & HF035 du 11/09/22, À la suite de contraintes d’exploitation, l’aéronef prévu pour le vol Abidjan – San Pedro de ce jour 11/09, n’a pu opérer le vol juste avant le décollage à 16h00 au départ d’Abidjan. Cette situation indépendante de notre volonté a malheureusement impacté le vol retour (San Pedro – Abidjan), qui devait ramener des staffs et artistes du Festival des Grillades d’Abidjan. Consciente des enjeux et de l’importance de l’événement, la compagnie a mis tout en œuvre pour affréter un autre aéronef de sa flotte en vue de sauver la situation. Malheureusement, le temps de sa mise en œuvre, cette solution n’a finalement pu être implémentée compte tenu de l’absence de balisage à l’aéroport de San-Pedro, rendant ainsi impossible les atterrissages et décollages de nuit dudit aéroport », pouvait-on lire dans le communiqué.

Ils ont poursuivi en présentant leurs excuses à l’artiste, ainsi qu’autres clients. « La compagnie présente ses excuses à tous les passagers de ce vol, aux équipes du Festival des Grillades d’Abidjan, aux artistes et à leurs staffs, ainsi qu’au public qui les attendait. Nous vous rassurons par ailleurs, que les meilleures dispositions sont prises afin de remédier à la survenue d’incidents similaires », a conclu le communiqué.