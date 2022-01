Syrie: l’Etat islamique (EI) attaque une prison et libère des jihadistes

Les FDS ont dépêché des renforts à la prison et bloqué le secteur, a indiqué l’OSDH. Des avions de la coalition internationale antijihadistes dirigée par les États-Unis ont survolé le secteur et largué des fusées éclairantes dans les environs de la prison, d’après l’OSDH.

« Une tentative d’évasion de terroristes de Daesh détenus à la prison de Hassaké a eu lieu après une explosion et l’explosion d’une voiture piégée », ont-ils indiqué dans un communiqué. Selon l’OSDH, le véhicule a explosé à l’entrée de la prison et une deuxième explosion s’est produite à proximité avant que des jihadistes de Daesh n’attaquent de front les forces de sécurité kurdes gardant l’établissement pénitentiaire. « Un nombre de prisonniers à réussi à s’enfuir », a précisé l’ONG, sans préciser leur nombre.

