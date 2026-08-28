BENIN WEB TV

Syrie : Ahmed al-Charaa nomme Mazloum Abdi conseiller à la présidence

Le président syrien Ahmed al-Charaa a nommé Mazloum Abdi conseiller auprès de la présidence par le décret n° 164 de 2026, annoncé dans la nuit du 27 au 28 août 2026, deux jours après que le chef kurde a déclaré la dissolution des Forces démocratiques syriennes comme force militaire indépendante.

Léon KABORÉ
Publié le à
Politique
44vues
Syrie : Ahmed al-Charaa nomme Mazloum Abdi conseiller à la présidence
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

La présidence syrienne, via l’agence officielle SANA, a publié un décret désignant Mustafa Khalil Abdi, connu sous le nom de Mazloum Abdi, comme conseiller auprès de la présidence. Cette décision formalise un nouveau pas dans le rapprochement engagé entre Damas et les structures qu’il dirigeait dans le nord-est du pays.

Le 25 août 2026 à Damas, Mazloum Abdi avait annoncé la fin de la mission des Forces démocratiques syriennes en tant que force militaire distincte, après l’intégration de leurs combattants dans des brigades de l’armée syrienne. La nomination intervient donc exactement deux jours après cette annonce.

Le même jour, la présidence syrienne avait reçu Mazloum Abdi et sa délégation au Palais du peuple à Damas, en présence du ministre des Affaires étrangères Asaad Hassan al-Shaibani et du gouverneur de Deir Ezzor Ziad al-Ayesh.

Le processus d’intégration entre Damas et les structures dirigées par Mazloum Abdi remonte à un accord conclu en janvier 2026. La réunion du 25 août a porté sur les prochaines étapes de cette intégration dans les institutions de l’Etat syrien.

Articles liés

France : la présidentielle 2027 démarre par un choc économique entre sept candidatsFrance : la présidentielle 2027 démarre par un choc économique entre sept candidatsRDC : Félix Tshisekedi lance un dialogue national de trois moisRDC : Félix Tshisekedi lance un dialogue national de trois moisÉtats-Unis : Trump rebaptise le lac Ontario « Lake America » pour l’usage fédéralÉtats-Unis : Trump rebaptise le lac Ontario « Lake America » pour l’usage fédéralFrance : le député Sébastien Delogu placé en garde à vue après une altercation avec des policiersFrance : le député Sébastien Delogu placé en garde à vue après une altercation avec des policiers

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV