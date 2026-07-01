Sylvie Tellier : que devient son ex-mari Camille Le Maux, papa d’Oscar

Sylvie Tellier, ancienne directrice du concours Miss France, a récemment partagé une épreuve personnelle qui a vivement émue ses abonnés. Elle a récemment conduit l’un de ses enfants aux urgences pédiatriques à la suite d’un incident grave, rappelant combien « il suffit parfois d’une seconde pour que tout bascule ». Si l’attention médiatique se porte aujourd’hui sur son mariage actuel avec Laurent Schenten et leur famille, beaucoup s’interrogent également sur son passé avec Camille Le Maux, père de son fils Oscar et figure discrète du secteur des nouvelles technologies.

Au cours des dix années qui ont suivi leur mariage, Sylvie Tellier et Camille Le Maux ont vécu des moments forts, tant sur le plan personnel que professionnel. Camille Le Maux, bien que peu exposé publiquement, s’est forgé une carrière remarquable loin des projecteurs, tandis que Sylvie Tellier poursuit sa vie publique marquée par son engagement dans l’univers médiatique et familial.

Leur histoire conjugale, marquée par un mariage, un enfant et un divorce, reste un chapitre important de la vie de Sylvie Tellier, qui a su garder un lien fort avec son ex-mari au-delà des séparations et des bouleversements familiaux.

Un mariage, un fils et un divorce qui a profondément marqué Sylvie Tellier

Sylvie Tellier et Camille Le Maux se sont unis en 2007, alors que Sylvie s’imposait comme une figure emblématique du comité Miss France. Trois ans après leur mariage, le couple accueille son fils Oscar en janvier 2010 à San José, aux États-Unis, ville où Camille Le Maux était en mission professionnelle. Cette nouvelle étape de leur vie a coïncidé avec de profonds changements personnels et professionnels pour Sylvie Tellier.

Parallèlement à sa nouvelle maternité, Sylvie vivait un bouleversement professionnel avec le départ brutal de Geneviève de Fontenay du comité Miss France. Les responsabilités s’accumulaient, et au fil du temps, la gestion de ces nouvelles obligations a mis à mal l’équilibre familial. Dans plusieurs entretiens, Sylvie Tellier s’est montrée particulièrement honnête sur cette période délicate, admettant que son investissement professionnel l’avait éloignée des réalités familiales. Elle évoquait notamment dans Gala que « nous sommes devenus parents, plus que des partenaires », illustrant les tensions nées de ces changements pour son couple.

Le divorce prononcé en 2012 a représenté une étape douloureuse. Lors d’une émission télévisée, elle confiait qu’elle n’avait jamais envisagé de divorcer si rapidement, qualifiant sa séparation de véritable choc. Pourtant, malgré cette rupture, Sylvie Tellier conserve un regard lucide sur cette période, insistant sur la place centrale qu’occupe leur fils Oscar dans sa vie.

Une carrière impressionnante dans la tech, loin des projecteurs

Contrairement à Sylvie Tellier, Camille Le Maux a toujours évolué à l’abri des projecteurs. Diplômé de Grenoble INP, il s’est spécialisé dans le secteur des nouvelles technologies et a forgé une carrière solide dans la distribution informatique. Sa trajectoire professionnelle est marquée par des postes à responsabilité dans plusieurs grandes entreprises internationales.

Il débute chez Intel, où il passe près de quatorze ans, occupant diverses fonctions de direction en France, avant de prendre des responsabilités aux États-Unis, notamment en Californie. Il pilote alors des stratégies commerciales à l’échelle européenne, gagnant une expertise reconnue dans les semi-conducteurs et équipements informatiques.

Après son passage chez Intel, Camille Le Maux rejoint Lenovo comme directeur grand public pour la France avant d’intégrer Microsoft. Pendant plus de cinq ans, il dirige les activités liées aux partenaires fabricants d’appareils, renforçant son savoir-faire en stratégie et développement commercial.

En 2025, il prend un nouveau tournant en rejoignant Econocom, spécialiste européen du financement et de la gestion des équipements numériques. D’abord directeur commercial de la division Technology Management & Financing, il accède rapidement à des positions majeures. En avril 2026, il devient directeur du périmètre TMF France, puis peu après, directeur général. Il supervise des activités clés comme le reconditionnement des équipements informatiques et le développement de solutions financières à destination des entreprises.

Une famille recomposée et des relations désormais apaisées

Bien que leur mariage appartienne aujourd’hui au passé, Sylvie Tellier et Camille Le Maux ont su préserver leur rôle commun de parents d’Oscar. Chacun a construit sa vie familiale séparément. Depuis 2017, Sylvie Tellier est mariée à Laurent Schenten, avec qui elle a eu deux enfants supplémentaires, Margaux et Roméo. Elle souligne régulièrement le rôle de son mari, notamment en tant que père présent auprès de l’ensemble de la famille, y compris Oscar.

Les apparitions publiques de Sylvie Tellier et Camille Le Maux restent rares, mais ils ont récemment été vus ensemble lors des tribunes de Roland-Garros, témoignant de leur volonté de maintenir un cadre familial cohérent autour de leur fils. Tandis que Sylvie continue ses projets dans le milieu médiatique, Camille Le Maux poursuit sa carrière dans un univers plus discret, où il s’affirme comme un acteur clé des technologies en France. Leur relation, bien que transformée, reste centrée sur leur responsabilité partagée en tant que parents.