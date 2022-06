Suspension de RFI et France 24 au Mali: Rémi Prosper Moretti en mission de bons offices

Vers une levée imminente de la suspension de RFI et de France 24 au Mali ? Une mission de bons offices des instances de régulation de l’audiovisuel des pays membres de l’UEMOA et de la Guinée s’est rendue à Bamako pour la cause.

Depuis le lundi 30 mai 2022, des responsables des instances de régulation de l’audiovisuel des pays membres de l’UEMOA et de la Guinée sont au Mali pour parvenir à faire lever l’interdiction définitive des médias France 24 et Rfi dans le pays. Conduite par Babacar Diagne du Sénégal, Maître René Bourgoin de la Côte d’Ivoire, et Rémi Prosper Moretti du Bénin, cette mission est en pourparlers avec les autorités maliennes de transition pour permettre une reprise de la diffusion de ces médias français sur le territoire malien.

« La délégation a été reçue en audience par le premier ministre malien, son excellence Dr Choguel Kokalla Maïga » peut-on lire sur le communiqué de la plateforme des régulateurs de l’audiovisuel des pays membres de l’UEMOA et de la Guinée. Le communiqué signé par Babacar Diagne, président du Conseil National de la Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) du Sénégal (Président de la plateforme), précise également qu’une séance de travail s’est tenue entre les présidents des autorités de régulation de l’Audiovisuel de la délégation de la Plateforme et le Président de la Haute Autorité de la Communication du Mali entouré des membres du collège de cette institution.

« Au cours de la réunion, la délégation a été informée des manquements à l’éthique et à la déontologie, et des violations de loi constatées par le régulateur Malien. Ce sont ces faits qui ont sous tendu la décision du 25 avril 2022 portant retrait définitif du service de Rfi et France 24. » précise le communiqué qui date du 30 mai 2022. Et le communiqué de poursuivre qu’il « a été convenu de la mise en œuvre d’actions pouvant constituer des avancées dans le sens d’une solution équilibrée et respectueuse des lois et règlements du Mali en matière de régulation de la communication audiovisuelle ».

RFI et France 24 suspendues pour “fausses allégations”

Le 17 mars 2022, les autorités maliennes ont ordonné la suspension de la diffusion de France 24 et RFI au Mali. Elles accusent les deux médias français de “fausses allégations” d’exactions commises par l’armée malienne. Cette suspension est devenue définitive le 27 avril, sur décision de la Haute Autorité de la Communication du Mali.

Cette décision intervient alors que les autorités maliennes accusent l’armée française d’espionnage et de subversion après la diffusion par l’état-major français de vidéos tournées par un drone à proximité d’une base du centre du Mali récemment restituée par la France.