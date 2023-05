Suspect 95: son manager Jules Beco victime d’un accident de circulation (image)

- Publicité-

Le manager de l’artiste ivoirien Suspect 95, Jules Beco, a été impliqué dans un accident de la route peu de temps après la sortie du premier album studio du rappeur.

L’actualité musicale ivoirienne est marquée par la sortie du premier album studio de Suspect 95 intitulé « Société suspecte ». Le jeune artiste rappeur, ayant déjà acquis une renommée internationale grâce à ses singles à succès, a présenté son opus à la Fondation Donwahi, à Cocody II-Plateaux (Abidjan), dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 mai 2023. Cependant, cette soirée de lancement a été quelque peu entachée par un événement malheureux. En effet, quelques heures seulement après la sortie de l’album, l’on apprend que le manager de Suspect 95, Jules Beco, a été victime d’un accident de circulation.

Selon les informations rapportées par Eloge Kuyo, un journaliste spécialisé dans le showbiz ivoirien, l’accident s’est produit alors que Jules Beco était à bord de son véhicule. Fort heureusement, l’homme d’affaires est sorti indemne de l’incident, bien que des dégâts matériels aient été enregistrés sur sa voiture. Les images relayées par Eloge First montrent la voiture endommagée à côté d’un trottoir.

L’annonce de cet accident a suscité une vive émotion chez les fans et les proches du manager, qui ont exprimé leur soutien et leurs vœux de prompt rétablissement sur les réseaux sociaux. Quant à Suspect 95, il n’a pas encore commenté cet incident. Néanmoins, il est à souhaiter que cet événement malheureux n’entache pas le succès annoncé de son premier album, qui devrait rapidement s’imposer sur la scène musicale africaine et internationale.

Malgré cette triste nouvelle, les fans de Suspect 95 continuent de célébrer la sortie de son premier album, qui est disponible sur les plateformes de streaming et de téléchargement depuis le mardi 9 mai 2023. Ils espèrent que Jules Beco se rétablira rapidement et que le rappeur ivoirien pourra poursuivre sa carrière musicale en toute sérénité.

