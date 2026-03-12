Surya Bonaly au défilé Chanel : coupe garçonne et jupe fendue

Surya Bonaly , ancienne reine du patinage artistique française, a surpris le public lors du dernier défilé de la maison Chanel sous la nef du Grand Palais à l’occasion de la Fashion Week en affichant un look inattendu qui a immédiatement fait réagir sur les réseaux sociaux.

Surya Bonaly, ancienne reine du patinage artistique française, a surpris le public lors du dernier défilé de la maison Chanel sous la nef du Grand Palais à l’occasion de la Fashion Week en affichant un look inattendu qui a immédiatement fait réagir sur les réseaux sociaux.

À 52 ans, l’athlète s’est présentée avec des cheveux courts et une allure élégante, vêtue d’une longue robe blanche tachetée de noir, dont la jupe était subtilement fendue, mettant en valeur une silhouette transformée. Cette apparition contraste avec l’image attachée à son nom : la patineuse des années 1990 célèbre pour ses sauts spectaculaires et sa puissance physique sur la glace.

Née à Nice en 1973, Surya Bonaly est issue de la gymnastique et a apporté au patinage artistique une combinaison rare de puissance et d’explosivité. Très tôt remarquée, elle a marqué la discipline par son style et ses performances techniques, accumulant titres et podiums internationaux au cours de sa carrière.

Publicité

Surya Bonaly méconnaissable : sa transformation fait réagir les internautes

Une vidéo publiée par Madame Figaro sur TikTok et relayée par Public a rapidement circulé, suscitant de nombreux commentaires. Plusieurs internautes ont admis avoir eu du mal à la reconnaître. Parmi les réactions publiées en commentaires figurent : “J’ai mis du temps à la reconnaître”, “Elle est trop belle… on ne l’a jamais oubliée” et “Magnifique Surya, après tant d’injustice sur la glace, vous êtes une vraie championne.”

Sur les réseaux, l’apparition a été saluée autant pour l’élégance de la tenue que pour l’effet de surprise lié au contraste entre l’icône sportive et l’univers de la haute couture. Les images ont alimenté les partages et réactions, soulignant l’importance de cette transition visuelle pour une personnalité connue principalement pour ses exploits sportifs.

Sportivement, Surya Bonaly a bousculé les codes du patinage dans les années 1990 par la hauteur de ses impulsions et la qualité de ses combinaisons de sauts. Elle est devenue championne de France à 15 ans, championne d’Europe à 17 ans, et accumulera au total neuf titres de championne de France, cinq titres européens et trois médailles d’argent aux championnats du monde.

Publicité

Malgré ces succès, elle n’a pas toujours trouvé d’accueil favorable auprès des juges, certains critiquant un style jugé trop puissant et une silhouette trop musclée au regard des standards de l’époque. Face à ces désaccords, Bonaly a néanmoins poursuivi sa carrière en continuant d’imposer son style et sa technicité.

Lors des championnats du monde 1994 à Chiba (Japon), alors qu’elle a réalisé un programme comprenant un triple lutz, un triple flip suivi d’un triple boucle piqué, la médaille d’or a été attribuée à la Japonaise Yuka Sato malgré une performance jugée techniquement inférieure par certaines voix, dont la juge Anne Hardy-Thomas qui a estimé que “Surya a fait une performance technique extraordinaire, elle était largement au-dessus”.

En réaction au verdict, Surya Bonaly a d’abord refusé de monter sur le podium puis, après avoir accepté, elle a retiré sa médaille d’argent de son cou sous les sifflets du public.