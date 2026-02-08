Sur le JT de 20h de TF1, Timothée Chalamet et Anne-Claire Coudray confrontés à un problème de tutoiement

Anne‑Claire Coudray recevra Timothée Chalamet dimanche 8 février 2026 sur le plateau du journal télévisé de 20 heures de TF1 pour la promotion de son nouveau film, Marty Supreme, dont la sortie en salles est programmée au 18 février. L’entretien, déjà enregistré, sera diffusé lors du journal de la chaîne à 20 heures.

Anne‑Claire Coudray recevra Timothée Chalamet dimanche 8 février 2026 sur le plateau du journal télévisé de 20 heures de TF1 pour la promotion de son nouveau film, Marty Supreme, dont la sortie en salles est programmée au 18 février. L’entretien, déjà enregistré, sera diffusé lors du journal de la chaîne à 20 heures.

Dans Marty Supreme, l’acteur franco‑américain incarne Marty Mauser, un jeune homme de 23 ans déterminé à se hisser au plus haut niveau du tennis de table mondial. Le film met en lumière les difficultés de financement et de visibilité d’une discipline peu représentée aux États‑Unis, et le parcours du protagoniste qui noue des relations avec une ancienne actrice et le mari riche et entrepreneur de celle‑ci pour tenter de couvrir ses frais et poursuivre ses compétitions à l’étranger.

Des images issues des coulisses de l’entretien, relayées par le journaliste Julien Hutin, montrent l’échange entre la présentatrice et l’acteur avant l’enregistrement de l’interview qui sera diffusée ce dimanche soir.

Publicité

Anne‑Claire Coudray et Timothée Chalamet : un échange autour du tutoiement

Sur les images publiées, l’ouverture de l’entretien se déroule sur un ton détendu. Anne‑Claire Coudray lance : « Bonjour, mais oui. Mais ça fait longtemps, vous vous souvenez ? Vous étiez venu ici. C’était pour My Beautiful Boy ». Timothée Chalamet, à l’aise, interroge alors la journaliste : « Je peux vous tutoyer ? ». Selon les images, la présentatrice donne son accord tout en précisant le déroulé de l’entretien : « Viens, on va s’installer ». « Moi, je vais te vouvoyer pendant l’interview », avant d’ajouter : « Toi, tu fais ce que tu veux. Ok. C’est juste que ça va faire bizarre si je te tutoie ». L’acteur demande ensuite : « C’est comme tu veux. C’est vrai ? Ce n’est pas les codes… les codes journalistiques, du journal ? »

Ces échanges confirment que le choix entre tutoiement et vouvoiement a été discuté entre les deux protagonistes en amont de l’enregistrement. L’entretien enregistré sera diffusé autour de 20 heures sur TF1.

Anne‑Claire Coudray et Timothée Chalamet s’étaient déjà rencontrés en 2019 à l’occasion de la promotion du film My Beautiful Boy, dans lequel l’acteur tenait un rôle marquant aux côtés de Steve Carell. Le dimanche 4 février 2019, lors de cette précédente venue sur le plateau, l’acteur avait également eu recours au tutoiement à plusieurs reprises et avait signalé des difficultés ponctuelles avec la langue française, recourant parfois au terme anglais « acting » pour évoquer la comédie.

Publicité