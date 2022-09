Suppression de la chaîne YouTube de Shado Chris : cette réaction de Jojo Le Barbu interpelle plus d’un

Depuis quelques temps, le monde culturel ivoirien, entre autres, subit le dictat des mastodontes du net, tels que Meta et YouTube. Des suspensions aux suppressions de comptes, des chanteurs et autres célébrités des réseaux sociaux sont passés à la trappe. C’est le cas, par exemple, de Shado Chris, le populaire chanteur et arrangeur ivoirien, qui a vu son compte Instagram et sa chaîne YouTube, partis en fumée, comme un feu de paille. Ayant pris la parole, pour réconforter son confrère, Jojo Le Barbu avoue son inquiétude, quant aux suspensions-suppressions tous azimuth, dont sont l’objet des artistes ivoiriens.

Jojo Le Barbu

Le monde semble tombé sur la tête des artistes ivoiriens. En tout cas, c’est ce qui se lit derrière des suspensions et des suppressions de comptes, qui ont cours, depuis quelques temps. Des célébrités des réseaux sociaux aux acteurs du monde culturel, en passant par anonymes, les actions des Ivoiriens ne semblent plus plaire aux mastodontes du net, canaux incontournables dans la promotion de leurs carrières, à l’ère des technologies de l’information et de la communication.

En effet, après avoir assisté, impuissant, à la suspension de son compte Instagram, le célèbre chanteur et arrangeur ivoirien, Shado Chris, vient de perdre, définitivement, sa chaîne YouTube. En tout cas, l’information émane d’une récente publication de l’artiste, lui-même, via sa page Facebook. « Mon IG a sauté, ce soir (lundi 19 septembre 2022, NDLR), et ma chaîne YouTube, aussi. Je me suis fait pirater mon compte YouTube, hier (dimanche 18 septembre 2022, NDLR), par un inconnu, qui a commencé à faire des posts sur la cryptomonnaie Ethereum. J’ai pu le récupérer de justesse, grâce à une autre de mes adresses mails. », a-t-il écrit.

Il ajoute : « Mais YouTube vient de m’envoyer un message, pour me dire que ma chaîne a été supprimée ! Toute la mixtape ‘La première Queue de Kyubi’, les clips (TSBP, Bizi, Popa T’Amuser feat Kadja et Elown, Thanks God, Chaleur, MenbalesCouilles, Kitadi feat Locko, d’Aller Où, Celib À Terre, Péhi Sair feat Shan’L, Cabri Mort, Cabri Mort Remix feat Innoss B, Fier de moi) ne sont plus disponibles sur YouTube ! Décidément… «

« Ça commence à faire peur »

Suite à cette déconvenue de Shado Chris, l’un de ses confrères est sorti du lot, pour manifester son inquiétude, quant à cette situation, qui pèse sur la tête des artistes ivoiriens, telle l’épée de Damoclès. « Ça commence à faire peur… Mais, qui peut être derrière tout ça ? Pourquoi cela n’arrive qu’aux acteurs du rap ivoirien ? Toute une carrière, qui part en fumée koan. Force à toi, SHADO CHRIS ! », a lâché l’artiste.

Cette affaire, qui a commencé, comme un fait ordinaire, est en train de prendre des proportions inquiétantes, d’autant plus que les victimes de ces suspensions-suppressions ne disposent, elles-mêmes, d’aucune information, quant aux réels motifs de ces sanctions. Le loup est-il entré dans la bergerie ?