Supercoupe d’Espagne: Vinicius et le Real Madrid écrasent le Barça en finale

La finale de la Supercoupe d’Espagne avait lieu ce dimanche soir, en Arabie Saoudite, avec un Clasico qui s’annonçait disputé entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais, il n’y a finalement pas eu de choc entre les deux équipes, tant les Madrilènes ont dominé la rencontre. Porté par un Vinicius en feu, auteur d’un triplé, les Merengue se sont largement imposés sur le score de 4-1.

Dès les premiers instants de jeu, les protégés de Carlo Ancelotti posaient le pied sur le ballon et ne tardaient pas à trouver la faille. Lancé en profondeur par Jude Bellingham, Vinicius Junior profitait d’une erreur de placement de Jules Koundé pour se retrouver seul face au portier adverse. Le brésilien ne tremblait pas et éliminait son vis à vis avant de conclure dans le but vide (1-0, 7e). Dans la foulée, Vini s’offrait le doublé à la suite d’une contre-attaque éclair et une offrande de Rodrygo (2-0, 10e).

Après ce début de match catastrophique, le FC Barcelone se réveillait et revenait dans le jeu grâce à Robert Lewandowski. Le polonais s’offrait une demi-volée exceptionnelle à l’entrée de la surface pour relancer les siens (2-1, 33e). Mais ce but va réveiller les Madrilènes qui ont été légèrement endormis après le but du 2-0. Vini, intenable dans ce match, va pousser Araujo à la faute pour obtenir un penalty (39e). Le numéro 7 madrilène transformait lui-même la sentence pour refaire le break (3-1). Vini s’offrait au passage son premier triplé dans un Clasico.

Au retour des vestiaires, le Real Madrid accentuait sa domination avec un nouveau but. Après une belle action collective, Rodrygo récupérait un ballon mal repoussé par Jules Koundé dans la surface pour définitivement sceller la victoire des siens (4-1, 64e). Grâce à ce large succès, le Real Madrid remporte son premier titre de la saison, sa 13e Supercoupe d’Espagne, son 98e trophée toutes compétitions confondues.