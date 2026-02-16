Suisse : «Probablement» des blessés après le déraillement d’un train dans les Alpes

Tôt ce lundi, un convoi a quitté sa voie à Goppenstein, dans les Alpes valaisannes, provoquant une intervention des secours et laissant présumer la présence de personnes blessées, selon les premiers messages des autorités. La police cantonale du Valais a publié sur le réseau X un avis indiquant qu’un déraillement avait eu lieu vers 7h00 (6h00 TU) et que les opérations d’assistance étaient en cours, en précisant que de nouvelles informations seraient communiquées ultérieurement.

Contactée par l’AFP, la police a reconnu l’incident mais a déclaré ne pas disposer, pour l’instant, d’éléments supplémentaires concernant les causes du déraillement ni sur le bilan éventuel des victimes. Les enquêtes et les constats sur place se poursuivent afin d’établir la chronologie et les responsabilités.

Par ailleurs, les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont indiqué sur leur site internet une suspension du trafic entre Goppenstein et Brig, mettant en avant une avalanche comme motif de l’interruption. Cette coupure affecte la circulation ferroviaire dans ce secteur alpin.

Déploiement et conséquences

Les secours, civils et spécialisés, restent mobilisés sur le site montagneux où les conditions peuvent compliquer l’accès et la prise en charge des éventuels blessés. Les autorités recommandent aux voyageurs d’éviter le secteur et d’obtenir des informations actualisées via les canaux officiels des CFF ou des services cantonaux. Des mesures de substitution et des réacheminements peuvent être mis en place localement pour limiter l’impact sur les liaisons régionales.

Une instruction technique et des vérifications de sécurité seront nécessaires avant toute reprise normale du trafic. Les autorités compétentes ont annoncé qu’elles communiqueront de nouveaux éléments dès qu’ils seront disponibles, au fur et à mesure de l’avancement des opérations et des investigations.