Suisse-Niger: le président Ignazio Cassis en visite de 3 jours à Niamey

Le président suisse Ignazio Cassis a entamé depuis lundi, une visite de 3 jours au Niger. A Niamey, il a animé une conférence de presse avec son homologue nigérien Mohameb Bazoum. La sécurité et le renforcement de la coopération bilatérale étaient à l’ordre du jour.

Accompagné de la présidente du Parlement suisse, Irène Kälin, et du président de la Croix-Rouge suisse, Peter Maurer, le Président suisse Ignazio Cassis est arrivé lundi, en début d’après-midi, dans la capitale nigérienne Niamey, où, il s’est entretenu avec le président Bazoum.

A l’issue de la rencontre bilatérale, les deux Présidents ont, lors d’une conférence de presse, évoqué notamment les relations bilatérales entre la Suisse et le Niger, la coopération internationale, le changement climatique et la situation humanitaire au Niger et dans la région du Sahel.

Le Chef de l’Etat du Niger, a rappelé que la Suisse a été toujours aux côtés du Niger « même quand la situation de notre pays avait pu être difficile et justifier que certaines ambassades quittent le Niger. » « Vous venez opportunément cette année où nous avons deux défis, l’un sécuritaire et l’autre lié à la crise alimentaire résultant d’une saison des pluies très défavorables », a-t-il ajouté.

Le Sahel « est devenu pour la Suisse un point d’intérêt pour la sécurité, non pas seulement de votre pays, mais aussi du continent africain et de l’Europe », a déclaré Ignazio Cassis.

Depuis 1978, la Suisse est présente au Niger et a concentré ses interventions dans les domaines de la sécurité alimentaire, du développement rural, de l’éducation de base et formation professionnelle ainsi que dans la gouvernance au niveau de la décentralisation. Cet engagement de la Suisse au Niger a été régulièrement complété par des actions de l’Aide humanitaire.