Suède: injustement condamné pour viol, un joueur ghanéen libéré 3 mois après

L’ancien attaquant d’Asante Kotoko, Joseph Amoako, qui purgeait une peine de deux ans de prison en Suède pour viol, a été libéré après avoir découvert qu’il avait été condamné à tort.

L’agent d’Amoako, Derrick D Thompson, a confirmé la nouvelle de la libération de son client le 8 mars 2023. Le joueur ghanéen avait été accusé d’avoir violé une jeune Suédoise de 16 ans en décembre 2022, et a ensuite été condamné par le tribunal de district d’Helsingborg, qui a déterminé qu’il avait commis son acte sans le consentement de la jeune fille.

Cela a entraîné sa suspension par le club de football Helsingborgs IF en octobre 2022 et la résiliation de son contrat lorsqu’il a été jeté en prison. Au départ, deux joueurs africains de Helsingborgs IF faisaient l’objet d’une enquête, mais l’un d’eux a été libéré après interrogatoire, laissant Amoako comme seul suspect, qui a ensuite été condamné.

Cependant, à la suite d’appels, il a été découvert que la jeune fille avait menti au sujet de l’incident, ce qui a conduit à la libération d’Amoako. « Ils l’ont juste libéré hier (mercredi) de la prison après que l’appel ait été fait. L’affaire était fausse, la fille mentait. En appel, Amoako a été libérée. C’était une fausse histoire de la fille donc il est maintenant un homme libre », a déclaré Derrick D Thompson à Ghanasoccernet.com.

La nouvelle a été un grand soulagement pour Amoako, sa famille et ses partisans, qui attendaient sa libération avec impatience. Le footballeur devrait bientôt retourner au Ghana, où il reprendra sa carrière de footballeur, certainement dans le championnat local.