Succession de Talon : Romuald Wadagni se prononce sur sa potentielle candidature

Reçu dans la matinée de ce samedi 11 Juin 2022 dans l’émission « Eco d’ici, Eco d’ailleurs » de RFI, le ministre béninois de l’économie et des finances Romuald Wadagni s’est prononcé sur sa potentielle candidature à l’élection présidentielle de 2026 en succession de son patron, le chef de l’Etat, le président Patrice Talon.

Romuald Wadagni sera-t-il candidat en 2026 en succession de l’actuel président Patrice Talon ? L’argent national, Romuald Wadagni a eu à répondre à cette question. Reçu ce samedi par les confrères de RFI, le ministre de l’économie et des finances s’est montré évasif sur la question.

Considéré comme l’un des potentiels dauphins du chantre de la rupture, le président Patrice Talon, Romuald Wadagni face aux journalistes de RFI estime qu’il serait indécent de parler de sa candidature à quatre ans de la fin du mandat du président Patrice Talon.

Pour le financier béninois auréolé de plusieurs distinctions internationales, la fonction qu’il occupe dans le gouvernement de Patrice Talon lui en demande tellement en énergie qu’il n’a pas le temps d’envisager une quelconque candidature en 2026.

« J’occupe une fonction qui demande beaucoup d’énergie. Il y a tellement à faire. Et je suis convaincu que quand je profite de chaque instant pour bien faire ce qui est attendu de moi, les opportunités s’ouvrent naturellement », se défend. Ainsi, on n’en sait pas davantage sur sa probable candidature à l’élection présidentielle de 2026. Toujours est-il que l’ancien étudiant de l’université d’Harvard et ministre inamovible du gouvernement de Patrice Talon est considéré comme l’un des potentiels dauphins du chef de l’Etat béninois.