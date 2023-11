Stephen Appiah: « les Black Stars du Ghana peuvent remporter la CAN 2023 »

L’ancien capitaine du Ghana, Stephen Appiah, s’est dit convaincu que les Black Stars peuvent renverser les pronostics en remportant la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

Selon lui, même si Chris Hughton et son équipe sont confrontés à une tâche ardue, ils doivent croire en eux et tout donner. Appiah faisait partie de la génération dorée du Ghana des années 2000 qui n’a remporté aucun trophée malgré plusieurs joueurs talentueux. À cette fin, les Black Stars ont désormais vu leur disette de trophées s’étendre sur 41 ans, leur dernier triomphe à la CAN remontant à 1982.

Alors que le Ghana est dans le même groupe que l’Egypte, le Cap-Vert et le Mozambique pour le tournoi de l’année prochaine en Côte d’Ivoire, Appiah pense qu’ils peuvent aller jusqu’au bout. « Je suis très confiant que le Ghana peut remporter la CAN », a déclaré l’ancien milieu de terrain de la Juventus lors de la tournée du trophée de la CAN au Ghana lundi.

« Aujourd’hui, le football se joue partout et c’est pourquoi vous aurez même du mal à jouer contre les Comores. Nous devons croire en nous et en l’équipe. Ils devraient y aller et représenter le Ghana du mieux qu’ils peuvent« , a-t-il ajouté, très optimiste quant au sacre de son pays.

Les Black Stars ont connu une mauvaise forme ces derniers mois et ne font donc pas partie des favoris du tournoi. Le Ghana ne fait actuellement pas partie des 10 meilleures équipes du continent, selon le dernier classement des équipes nationales de la FIFA. A noter que la CAN 2023 débutera le 13 janvier et se terminera le 11 février 2024.

- Publicité-