Stéphane Bern touché par Yori Baillères après le prime de Danse avec les stars

Ce vendredi 13 février 2026, le prime de Danse avec les stars diffusé sur TF1 a mêlé performances chorégraphiques, confidences intimes et la première élimination de la saison, mais c’est surtout le message publié le lendemain par Yori Baillères, compagnon de Stéphane Bern, qui a ému les téléspectateurs.

La soirée a débuté sur une note festive selon la tradition du programme, avec une entrée collective sur Gimme! Gimme! Gimme! d’ABBA réunissant danseurs professionnels et membres du jury. En ouverture d’émission, Juju Fitcats et Jordan figuraient en tête du classement provisoire. Les notes attribuées lors de ce prime, additionnées à celles des émissions précédentes, devaient déterminer le premier éliminé de la saison, plaçant plusieurs candidats sous forte pression.

Emma et son partenaire Dorian ont lancé les prestations malgré une blessure ayant inquiété ses supporters ; la candidate a toutefois assuré qu’« ça va mieux, on a bien travaillé ». Leur numéro, sur This Is Me (extrait du film The Greatest Showman), a été dédié à sa sœur Léa, venue la surprendre sur le parquet, et a suscité l’émotion du jury. Laure Manaudou, classée dixième, a pour sa part proposé un American smooth sur The Winner Takes It All, évoquant publiquement ses difficultés à exprimer ses émotions.

Danse avec les stars : blessures, larmes et tensions sur le parquet

La soirée a également offert des moments forts signés Julien Lieb et Elsa Bois, qui ont présenté un contemporain dédié au père du chanteur, ainsi que la prestation d’Ian et Denitsa sur Time of My Life. Juju Fitcats a surpris par une rumba sensuelle sur Shallow, malgré ses propres appréhensions. Parmi les numéros les plus intimistes, la prestation de Stéphane Bern a retenu l’attention : l’animateur a évoqué avec pudeur son histoire familiale en déclarant « Je ne savais pas si mon père je devais l’embrasser ou lui serrer la main ». Placé un temps en zone rouge, il a finalement été sauvé par le public.

Le face-à-face décisif a opposé des candidats sous forte tension : Philippe Lellouche, malgré des progrès soulignés par le jury, a été éliminé après une confrontation avec Laure Manaudou, devenant ainsi le premier départ de cette édition.

Depuis le 23 janvier, Stéphane Bern évolue sur le parquet aux côtés de la danseuse Calisson Goasdoué. Ce choix de partenaire a surpris une partie des internautes, certains estimant qu’il aurait dû danser avec un homme. Interrogé par Paris Match, l’animateur a expliqué que danser avec un homme « aurait envoyé quel signal ? Ça aurait été un message trompeur car je n’ai jamais dansé avec un homme », ajoutant : « On ne danse jamais ensemble, avec Yori, alors ça serait ridicule. Ça ne m’empêche pas d’être gay et de l’assumer, sans forcément passer par une démonstration un peu caricaturale. »

Le lendemain du prime et à l’occasion de la Saint‑Valentin, Yori Baillères a publié sur Instagram un message adressé à Stéphane Bern, exprimant son étonnement face aux critiques et célébrant leur relation : « J’ai trouvé dingue de lire sur Internet que, parce qu’il est gay, il devrait danser avec un homme ». Il a ajouté : « Joyeuse Saint‑Valentin à l’homme tendre et lumineux qui continue de me surprendre et de m’inspirer comme au premier jour… Stéphane Bern accepteriez‑vous de ‘rocker my life’ encore pour quelques décennies ?? »