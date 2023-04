Starship, la mégafusée de SpaceX explose en plein vol (Vidéo)

- Publicité-

Après un décollage réussi, la fusée Starship de SpaceX a explosé en vol lors de son premier vol test peu après son décollage depuis le Texas.

La fusée s’est envolée peu après l’ouverture de la fenêtre de tir de la base spatiale Starbase de SpaceX, située à l’extrême sud du Texas, aux Etats-Unis. Quelques minutes après, elle a explosé en vol.

WATCH: SpaceX Starship explodes during test flight pic.twitter.com/H0teyLh4Og — BNO News Live (@BNODesk) April 20, 2023

« Il s’agit du premier vol d’une fusée immense, très complexe », avait déclaré dimanche le patron de SpaceX, Elon Musk, en qualifiant ce test de « très risqué ». Du haut de ses 120 mètres, Starship est à la fois plus grande que la nouvelle méga-fusée de la Nasa, SLS (98 m), qui s’est envolée pour la première fois en novembre, et que la légendaire Saturn V, la fusée du programme lunaire Apollo (111 m). La poussée au décollage de Starship doit aussi être environ deux fois plus puissante que ces deux lanceurs – ce qui en fera la plus puissante du monde.