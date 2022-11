Squid Game: Mauvaise nouvelle pour O Yeong-su, le célèbre acteur de la série Sud-Coréenne

L’acteur Sud-Coréen, Oh Yeong-su, qui a récemment reçu un Golden Globe pour son rôle principal dans la mini-série populaire de Netflix Squid Game est impliqué dans une affaire d’agression sexuelle.

Selon un rapport de Variety, le célèbre acteur O Yeong-Su qui a incarné le rôle de Oh Il-nam dans la série à succès Squid Game fait l’objet de poursuites depuis ce jeudi 24 novembre 2022. L’acteur de 78 ans est accusé d’avoir fait des attouchements sexuels à une jeune femme en 2017.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Tunisie - - Australie Fifa Coupe du Monde Pologne - - Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde France - - Danemark Fifa Coupe du Monde Argentine - - Mexique Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Angleterre 0 0 USA Fifa Coupe du Monde Pays-Bas 1 1 Equateur Fifa Coupe du Monde Qatar 1 3 Senegal Fifa Coupe du Monde Pays de Galles 0 2 Iran

Il y a environ un an, Oh avait reçu en effet une plainte de la présumée victime. Mais la police aurait finalement classé l’affaire en avril sans inculper l’acteur avant que le bureau du procureur ne ressuscite ce jeudi le dossier sur demande de l’accusé.

Même si les détails concernant cette affaire restent encore flous pour le moment, l’acteur Oh a nié toutes les accusations qui pèsent contre lui avant même la fin de l’enquête. « Je lui ai juste tenu la main pour guider le chemin autour du lac. Je me suis excusé parce que [la personne] a dit qu’elle ne ferait pas d’histoires à ce sujet, mais cela ne signifie pas que j’admets les accusations« , a déclaré Oh dans une déclaration à Diffuseur coréen JTBC.

Pour rappel, Oh est l’un des principaux acteurs de la série à succès Squid Game. Considéré comme l’acteur le plus âgé du film, il a été nominé pour un Primetime Emmy et a remporté le Golden Globe du meilleur acteur pour sa performance.