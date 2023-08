Sport Bild Awards: Sébastien Haller honoré pour son combat contre le cancer

- Publicité-

Lors de la prestigieuse cérémonie des Sport Bild Awards, Sébastien Haller a été chaleureusement célébré. L’attaquant ivoirien s’est vu décerner le prix spécial du rédacteur en chef du magazine allemand. Une reconnaissance méritée pour sa détermination et sa victoire significative contre le cancer des testicules.

Un jour de gloire pour l’international ivoirien qui a triomphé d’une bataille longue et difficile contre la maladie. Sébastien Haller a sans nul doute remporté le plus grand défi de sa vie face à un cancer des testicules observé l’été précédent. À peine arrivé au Borussia Dortmund après une saison remarquable à l’Ajax Amsterdam, cette maladie l’a contraint à s’éloigner des terrains pendant six à sept mois.

Son retour à la compétition a fait de lui un symbole et un modèle de résilience. Pour honorer sa victoire sur le cancer, la rédaction de Sport Bild a choisi de lui attribuer le prix spécial lors de la 21e édition de cet événement prestigieux. La cérémonie a eu lieu à la Fischauktionshalle de Hambourg, en présence d’environ 600 invités issus du monde sportif, économique et médiatique.

En mars dernier, Sébastien Haller déclarait : « Les six ou sept derniers mois n’ont pas été les plus simples de ma vie, mais il est important d’être un exemple« . Et Didier Drogba d’ajouter : « Mesdames et Messieurs, ce monsieur est un exemple de courage et de force« .

