SPL: Toni Kroos défend Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo peut compter sur le soutien de Toni Kroos dans son bras de fer avec la Saudi Pro League. L’ancien coéquipier de CR7 au Real Madrid estime que le championnat saoudien doit une grande partie de sa visibilité actuelle au Portugais.

Pilier du projet saoudien depuis son arrivée fracassante en décembre 2022, Cristiano Ronaldo est désormais en guerre contre la Saudi Pro League. Ses récentes critiques envers les propriétaires du club pour un mercato estival jugé insuffisant ont jeté un froid. Son absence lors des deux dernières victoires d’Al-Nassr (1-0 contre Al-Riyadh, 2-0 face à Al-Ittihad) alimente les spéculations sur son départ dès cet été. Un scénario d’autant plus plausible que son nouveau contrat, signé en 2025, contiendrait une clause libératoire de 43 millions de livres sterling, activable en fin de saison.

Alors que l’avenir de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr semble plus incertain que jamais, la direction de la Saudi Pro League planche déjà sur l’après-CR7, avec Mohamed Salah (Liverpool) et Bruno Fernandes (Manchester United) pour succeder au Quintuple Ballon d’Or. Dans ce bras de fer hyper médiatisé, Cristiano Ronaldo peut compter sur le soutien de Toni Kroos. Coéquipier du Portugais lors de son passage au Real Madrid, l’ancien international allemand a durement critiqué la Saudi Pro League. L’ex-milieu de terrain estime que le championnat saoudien n’existerait pas vraiment sans l’arrivée du quintuple Ballon d’Or à Al-Nassr.

