SPL: Luis Castro désigne le coupable de la défaite d’Al Nassr

Al Nassr a essuyé en fin de semaine dernière une nouvelle défaite en Saudi Pro League, battu par la modeste équipe de Taawon (0-2). Cette défaite n’a pas seulement causé l’agacement de Sadio Mané, mais a également fait bouillir les nerfs de Luis Castro, l’entraîneur d’Al Nassr.

C’est un Luis Castro empreint de frustration qui s’est présenté en conférence de presse après la rencontre. Le tacticien portugais s’est attribué la responsabilité de ce nouvel échec, qui a relégué Al Nassr en dernière position de la Saudi Pro League.

« Ce sont des moments complexes pour notre équipe, après un début de saison prometteur et la victoire en Coupe Arabe des clubs Champions. Quand nous étions victorieux, les erreurs semblaient absentes, mais dans la défaite, tout apparaissait négatif. Il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir. Nous n’avons pas réussi à les concrétiser en buts, mais nous avons généré de nombreuses occasions en seconde période. Ce résultat est décevant, et je veux être solidaire avec mes joueurs car ils ont travaillé dur. Mais malgré 25 tirs, nous n’avons pas atteint notre objectif« , a d’abord déclaré Luis Castro dans des propos relayés par Afriquesports.net.

Malgré sa frustration manifeste après ce nouvel échec d’Al Nassr, l’entraîneur portugais a cherché à protéger ses joueurs devant les médias. Il a reconnu sa responsabilité dans la spirale négative qui engloutit actuellement l’équipe jaune et bleue.

« Notre défense a été vulnérable face à l’adversaire, et nous n’avons pas réussi à assurer notre arrière-garde. Notre équilibre défensif a été compromis lorsque nous tenons de porter l’offensive. J’ai choisi de remplacer Al-Khaibri car j’avais besoin d’une intensité offensive plus grande. De plus, Al-Khaibri avait écopé d’un carton jaune tôt dans le match, ce qui a motivé ce changement tactique. (…) En fin de compte, je suis toujours responsable des défaites, et je prends la responsabilité des sept occasions ratées devant le but et des deux buts que nous avons encaissés« , a ajouté le coach lusitanien.

Les deux premiers matchs de la saison d’Al Nassr en Saudi Pro League ont révélé des failles majeures en défense. Contre Al-Ettifaq, l’équipe a été renversée par deux erreurs défensives. A domicile contre Al Taawon, un schéma quasi similaire s’est répété, avec une défense fragile qui a permis aux visiteurs de marquer deux buts assez facilement.

Face à cette problématique, Luis Castro a lancé un appel direct à ses dirigeants, réclamant la signature d’un défenseur central avant la clôture du mercato.

« Je m’exprime de manière directe. Nous recherchons un défenseur central, et cela ne peut être ignoré. Tout le monde est conscient de notre pénurie de joueurs étrangers. Nawaf Al-Aqidi n’a pas été aligné car j’ai préféré Walid Abdullah, et je me réjouis d’avoir trois gardiens de qualité dans l’équipe. La Coupe Arabe des clubs Champions appartient au passé. C’est le message que j’ai transmis aux joueurs. Nous devons nous concentrer sur le présent, car la Ligue des champions d’Asie nous attend », a conclu Luis Castro.

