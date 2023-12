SPL: Al Nassr et Cristiano Ronaldo enchainent contre Al Ettifaq

-Publicité-

Ce vendredi soir, se déroulait la 18e journée de la Saudi Pro League. Pour l’occasion, Al Nassr s’est imposé, à domicile, contre Al Ettifaq sur le score de 3-1. Cristiano Ronaldo a inscrit le troisième but de son équipe.

Cette rencontre était cruciale pour Al Nassr, qui devait s’imposer pour rester au contact du leader Al Hilal, qui semble inarrêtable cette saison. Le premier acte était très serré avec peu d’occasions de part et d’autre. Alors qu’ on se dirigeait vers la pause sur un score nul et vierge, Alex Telles faisait vibrer le stade d’un geste d’exception. A la suite d’un centre mal repoussé, le portugais lâchait une demi-volée des 35 mètres qui faisait mouche (1-0, 43e).

OH LA VOLÉE INCROYABLE D’ALEX TELLES AVEC AL-NASSR ! 🤩☄️



🎥 @CanalplusFoot pic.twitter.com/F2lDUFSLOs — Actu Foot (@ActuFoot_) December 22, 2023

En seconde période, Marcelo Brozovic faisait le break pour Al Nassr, sur une belle passe décisive de Cristiano Ronaldo (2-0, 59e). Le portugais va s’illustrer quelques minutes plus tard en scellant la victoire des siens sur penalty (3-0, 73e). La réduction du score de Mohammed Al Kuwaykibi en fin de match était anecdotique. Avec cette victoire, la troisième d’affilée, Al Nassr reste deuxième ( avec un match en moins) à dix points de Al Hilal, qui a massacré Abha (7-0) lors de cette 18e journée.