SPL: Al Nassr écrase Al Shabab grâce au duo Ronaldo-Mané

A l’occasion de la quatrième journée de la Saudi Pro League, ce mardi soir, Al Nassr n’a fait qu’une bouchée de Al Shabab (4-0). Cristiano Ronaldo et Sadio Mané ont une nouvelle fois montré la voie à leur équipe.

Après sa large victoire (5-0) sur la pelouse de Al Fateh la semaine dernière, Al Nassr était de retour sur les pelouses de la Saudi Pro League ce mardi soir, dans le cadre de la quatrième journée de championnat. A domicile, le deuxième de la dernière édition de la SPL lançait rapidement les hostilités. Cristiano ouvrait le score sur penalty, après qu’un joueur de l’équipe adverse ait touché le ballon de la main (1-0, 13e).

A la fin du premier acte, Al Nassr obtenait un nouveau pénalty, après une poussette dans le dos sur CR7 dans la surface adverse. Le portugais se faisait justice lui-même, pour faire le break pour les siens. C’est son cinquième but en deux matchs, tout simplement hallucinant. Le quintuple Ballon d’Or va ensuite se transformer en passeur pour Sadio Mané, qui crucifiait Al Shabab dans cette première période (3-0, 40e).

Au retour des vestiaires, le rythme de la rencontre descendait un peu. A noter le carton rouge de Ever Banega pour un tacle dangereux. A dix, les visiteurs n’avaient plus aucun espoir et Sultan Al-Ghanam scellait définitivement la victoire d’Al-Nassr en venant pousser le ballon au fond des filets alors que Cristiano Ronaldo venait de toucher le poteau d’une tête bien sentie (80e).

Suite à cette victoire, l’équipe d’Al-Nassr progresse au classement et reprend la 6ème position dans la Saudi Pro League. Dans leur prochain match, les coéquipiers de CR7 seront opposés à Al-Hazm.

