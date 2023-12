SPL: Al Nassr écrase Al Riyad, Cristiano Ronaldo buteur

Avec un but de son attaquant vedette, Cristiano Ronaldo, Al Nassr a pris le dessus sur Al Riyad (4-1) ce vendredi soir, à l’occasion de la 16è journée de la Saudi Pro League.

Accroché en Tadjikistan (1-1) mercredi dernier en Ligue des champions asiatique, Al Nassr retrouve la victoire. Les « Al Alami » ont disposé d’Al Riyad ce vendredi soir, à l’occasion de la 16è journée de la Saudi Pro League. Au terme d’une rencontre maitrisée, les locaux se sont imposés sur le score sans appel de 4-1.

Du même Pays:

Ménagé en milieu de semaine, Cristiano Ronaldo a ouvert le score pour les siens, avant que Da Silva Monteiro ne double la mise juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Talisca va signer un doublé pour les 3è et 4è but d’Al Nassr dans cette partie. Al Riyad a sauvé l’honneur grâce à un but d’André Gray.

Avec cette victoire méritée, les locaux conservent leur place de dauphin au classement, à 7 longueurs du leader Al Hilal, qui a assuré le minimum sur la pelouse de Al Ta »ee (2-1). Le podium est complété par Al Taawon, alors que Al Ittihad de Karim Benzema pointe à la 5è place, à deux unités du top 4, gardé par Al Ahli.