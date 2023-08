SPL: Al-Hilal écrase Al-Raed, Al-Ahli arrache la victoire grâce à Kessié

-Publicité-

La troisième journée de la Saudi Pro League a débuté ce jeudi soir. Découvrez les résultats des dernières rencontres du jour.

Al-Hilal a brillé lors de la troisième journée de la Saudi Pro League en dominant Al-Raed sur le score sans appel de 4-0 ce jeudi soir. Avec les nouvelles recrues Yassine Bounou, dans les buts, et Aleksandar Mitrovic, en attaque, le géant du football saoudien a montré sa force.

Malgré l’absence de Neymar, débarqué récemment avec une petite blessure, Al-Hilal l’emporte largement grâce à la performance remarquée de la recrue Mitrovic, qui ouvre le score à la 42e minute sur une passe de Neves. La star saoudienne Salem Al Dawsari s’est distinguée également avec un doublé.

Après le match nul lors de la dernière journée, Al-Hilal se relance donc et reprend la troisième place au classement derrière Al-Ittihad de Benzema et Al-Ahli, qui a remporté sa victoire face à Al-Akhdoud grâce à un but tardif de Frank Kessié à la 97e minute.

Cette troisième journée de la Saudi Pro League se poursuit ce vendredi avec notamment le déplacement de Al Nassr sur la pelouse de Al Fateh. Avec deux défaites en deux journées, les coéquipiers de Sadio Mané et Cristiano Ronaldo doivent absolument se relancer pour ne pas déjà compromettre leur chance pour le titre.

