Sous-marin Titan : le jeune 19 ans, « terrifié », aurait participé pour faire plaisir à son père

À 19 ans, Suleman Dawood était le plus jeune passager à bord du sous-marin disparu. « Terrifié » avant de monter à bord, il avait accepté de participer pour faire plaisir à son père.

C’est la plus jeune victime de la tragédie du sous-marin Titan. Suleman Dawood, 19 ans, a trouvé la mort avec son père, l’homme d’affaires Shahzada Dawood, 48 ans, lors d’une visite de l’épave du Titanic, au fond de l’Atlantique, à bord de ce submersible de la société OceanGate.

Père et fils avaient embarqué le 18 juin dernier depuis la côte canadienne aux côtés de Stockton Rush, le patron d’OceanGate, de l’homme d’affaires britannique Hamish Harding et de l’ancien plongeur et militaire français Paul-Henri Nargeolet, décédés eux aussi.

Dans un entretien accordé en début de semaine à la chaîne NBC, Azmeh Dawood, la sœur ainée de Shahzada, affirmait que son neveu s’était montré réticent à l’idée d’accompagner son père à bord du Titan. D’après elle, le jeune homme avait confié à un proche qu’il n’était « pas vraiment partant » et même qu’il était « terrifié« .

« Il avait la sensation que ce n’était pas ok. Il n’était pas très à l’aise à l’idée de le faire. Mais c’était la fête des pères, c’était une expérience pour se rapprocher. Et il voulait vivre l’aventure d’une vie comme son père« , expliquait-elle. Pour cette expédition, les Dawood avaient déboursé la somme de 250.000 dollars de chacun.