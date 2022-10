Soum Bill: « Je vis dans un pays où on essaie de plébisciter les choses qui n’ont pas leur sens »

En prélude à son concert prévu pour le 25 novembre prochain, l’artiste Ivoirien Soum Bill a tenu une conférence de presse au cours de laquelle, il a dénoncé le manque de soutien envers les artistes locaux.

Soum Bill n’est pas du tout content du traitement infligé aux artistes locaux. Le chanteur zouglou qui prépare actuellement son concert au palais de la culture de Treichville, s’est insurgé contre certains comportements qui n’honorent pas la culture Ivoirienne.

« Mon concert est fait sur fonds propres… après 30 ans de métier, on se dit qu’on représente ne serait-ce qu’un minimum aux yeux de certaines institutions qui notamment peuvent nous accompagner quand on leur soumet des projets mais ce n’est pas toujours évident », s’est indigné le chanteur.

Le chanteur ne digère pas qu’après 30 ans de carrière, il soit obligé de financer son concert seul sans le moindre soutien. « Je suis outré, je vis dans un pays où on essaie de plébisciter les choses qui n’ont pas toujours leur sens ,quand il s’agit de soutenir les choses qui ont un symbole, il n’y a jamais personne, on a l’impression qu’on veut nous maintenir dans quelque chose pour nous empêcher de penser en fait », a-t-il indiqué.

Pour donc illustrer le manque de soutien des artistes locaux qu’il dénonce, Soum Bill a révélé que toutes les portes auxquelles il a frappé dans le cadre de son concert, sont toutes restées fermées. « on a approché toutes les maisons dignes de ce nom… il n’y a jamais de budget en fin d’année mais quand c’est un artiste qui sort de nul part, c’est les chèques de 250/300 millions et quand c’est les artistes locaux, il n’y a jamais personne, je ne trouve pas ça très sérieux, je ne pense pas que cela est fait pour encourager la culture et tous les jeunes qui arrivent derrièreé » a déploré Soumahoro Mamadou.