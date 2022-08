Soulager la toux, le rhume, les maux de gorge ou la sinusite avec cette plante miracle

Le rhume, la toux, la sinusite, le mal de gorge, font partie de ces affections ORL très répandues qui dérangent en période de fraîcheur. Heureusement que l’eucalyptus radié est là pour vous soulager. Voici quelques mode d’emploi de cette plante miraculeuse.

L’eucalyptus, ou gommier bleu, originaire d’Australie est retrouvé aujourd’hui dans toutes les régions tropicales, subtropicales et tempérées, ainsi qu’autour de la Méditerranée. Sa famille est composée d’une centaine d’espèces, dont les plus grandes peuvent atteindre cent mètres de hauteur. Ce qui lui permet d’ailleurs de faire partie des plus grands arbres du monde.

Utilisé auparavant par les Aborigènes pour soigner les infections et les fièvres, l’eucalyptus regorge d’autres vertus santés ignorées. Il est donc utilisé aujourd’hui pour soulager la toux, le rhume, la sinusite, le mal de gorge, … Découvrez dans cet article, les différents mode d’emploi.

En inhalation

Ajoutez 3 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus radié dans un bol d’eau très chaude et respirer un maximum de vapeur. A faire plusieurs fois par jour, tant que durent les symptômes.

En Infusion

Faites bouillir des feuilles d’eucalyptus séchées dans de l’eau bouillante (20 à 30 g par litre d’eau) et buvez 3 à 4 tasses par jour pour calmer les irritations de la gorge.

Sous forme d’huile essentielle

Versez deux gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus radié sur un mouchoir puis respirez dès que vous en aurez besoin.

Pour également profiter de tous les bienfaits de l’huile essentielle d’eucalyptus durant la nuit, installez un diffuseur dans la chambre.

Par ailleurs, l’huile essentielle d’eucalyptus est contre-indiquée pendant la grossesse, l’allaitement et chez les enfants de moins de 3 ans.