Soudan : un rapport de l’ONU dénonce l’implication de mercenaires et de réseaux étrangers dans le conflit

Les approvisionnements en armes et les soutiens logistiques extérieurs alimentent directement l’escalade militaire dévastatrice au Soudan. Ce constat formel émane du rapport publié par la Mission internationale indépendante d’établissement des faits, mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Les experts onusiens établissent que l’internationalisation des flux d’équipements contribue de manière déterminante à la poursuite des hostilités sur le territoire soudanais.

Les enquêteurs documentent de manière détaillée l’implication de contractuels militaires étrangers sur le théâtre des opérations. Le rapport souligne l’intégration d’un contingent comptant jusqu’à 2 000 anciens soldats colombiens, déployés aux côtés des Forces de soutien rapide. Ces combattants étrangers sont spécialement chargés d’opérer des systèmes d’armes complexes et de piloter des drones offensifs au profit du groupe paramilitaire.

Cette assistance opérationnelle repose sur un réseau logistique transnational particulièrement actif. Les investigations mettent en évidence le rôle d’entités opérant depuis le territoire des Émirats arabes unis, qui orchestrent des transferts d’armements et de munitions. Ces filières clandestines exploitent plusieurs voies de transit régionales reliant la Libye, le Tchad et la Somalie avant d’atteindre les lignes de front soudanaises.

Le camp adverse n’est pas en reste, puisque l’armée régulière soudanaise bénéficie elle aussi d’équipements militaires extérieurs, recevant notamment des drones de combat étrangers pour conduire ses frappes. Les enquêteurs de l’ONU dénoncent le recours par les deux belligérants à des attaques indiscriminées qui frappent durement les populations civiles et peuvent légalement constituer des crimes de guerre.

Vers un embargo élargi et des sanctions financières ciblées

Face à cette détérioration sécuritaire, les experts indépendants de l’ONU préconisent un élargissement immédiat de l’embargo sur les armes à l’ensemble du territoire soudanais. La mission onusienne recommande également l’instauration de sanctions internationales directes contre les facilitateurs, intermédiaires logistiques et acteurs financiers qui organisent ces transferts militaires illicites vers les deux factions rivales.