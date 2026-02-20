Soudan : trois commandants des FSR sanctionnés par le Trésor américain pour atrocités à El-Fasher

La mission indépendante de l’ONU chargée d’établir les faits a rendu public, le 19 février 2026, un rapport accablant: à El-Fasher, dans le Nord-Darfour, des actes qualifiés de « génocide » ont été constatés après la prise de la ville par les Forces de soutien rapide (FSR) le 26 octobre 2025.

Selon cette enquête, la chute d’El-Fasher a été suivie d’exactions massives contre la population locale. Les constatations évoquent des violences systématiques et ciblées qui ont fait des victimes civiles en grand nombre, ainsi que des atteintes graves aux droits fondamentaux des habitants.

Le même jour, le Trésor des États-Unis a annoncé des sanctions visant trois commandants des FSR. Washington reproche à ces responsables leur participation au siège long et meurtrier qui a abouti à la prise d’El-Fasher, et les accuse d’avoir orchestré une campagne composée de massacres à connotation ethnique, de tortures, de violences sexuelles et d’actes aggravant l’insécurité alimentaire.

Les mesures punitives américaines interviennent dans un contexte où la communauté internationale multiplie les signaux de condamnation envers les exactions commises au Darfour, tandis que les survivants et les ONG dénoncent l’ampleur des souffrances infligées aux civils.

Conséquences juridiques et humanitaires

La qualification d’« actes de génocide » confère une gravité particulière aux accusations et soulève des obligations juridiques pour les États parties aux conventions internationales: prévenir, enquêter et poursuivre les responsables potentiels. Un tel constat peut également ouvrir la voie à des procédures devant des juridictions internationales ou entraîner de nouvelles vagues de sanctions ciblées.

Sur le plan humanitaire, la période de siège et les violences décrites aggravent les besoins déjà immenses de la population: déplacements massifs, accès restreint à la nourriture et aux soins, et traumatisme collectif. Les organisations présentes sur le terrain alertent sur le risque d’une crise prolongée si l’accès humanitaire reste insuffisant.

