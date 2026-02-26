Soudan : l’ONU effectue son premier vol vers Khartoum depuis avril 2023

Un appareil affrété par l’Organisation des Nations unies a atterri, le 26 février 2026, sur la piste de l’aéroport de Khartoum, marquant la première arrivée de ce type depuis le déclenchement du conflit soudanais le 15 avril 2023 opposant l’armée aux forces paramilitaires.

À sa descente de l’avion, Denise Brown, coordinatrice humanitaire de l’ONU pour le Soudan, a exprimé sa satisfaction d’avoir effectué ce vol humanitaire inaugural vers la capitale au bout de trois ans d’interruption, qualifiant cet événement d’étape importante pour les acteurs de l’aide.

Ce retour d’accès aérien intervient après une longue période durant laquelle les violences et les ruptures logistiques ont considérablement compliqué l’acheminement des secours et le travail des organisations présentes sur place. Khartoum, comme d’autres zones du pays, a été profondément affectée par la confrontation entre les différentes forces armées.

Le vol — opéré sous la bannière onusienne et destiné à appuyer les activités humanitaires — est perçu par les équipes sur le terrain comme un moyen de faciliter la coordination et, potentiellement, d’accélérer l’acheminement de l’aide vers les populations les plus vulnérables.

Portée opérationnelle et défis à venir

Pour les ONG et les agences onusiennes, la reprise de liaisons régulières serait une évolution majeure mais soumise à de nombreuses conditions : garanties de sécurité, autorisations de survol et de débarquement, ainsi qu’une logistique adaptée pour transporter et distribuer les cargaisons dans un contexte instable.

Les spécialistes du secteur humanitaire soulignent que, au-delà de l’étape symbolique qu’incarne ce vol, la mise en place d’un corridor aérien durable exige des négociations et un effort soutenu de coordination entre acteurs internationaux, autorités locales et partenaires sur le terrain.

