Soudan : les défections dans les FSR se multiplient sans arrêter les combats

Selon Sudan Tribune, le brigadier Moussa Khamsine a quitté les Forces de soutien rapide (FSR) le 19 août 2026 et a été accueilli à Omdourman par al-Nour al-Qubba. Ce ralliement prolonge une vague de défections au sein du mouvement paramilitaire soudanais, sans mettre fin aux combats qui se poursuivent sur plusieurs fronts.

La séquence avait déjà été marquée par le départ d’al-Nour al-Qubba avant la mi-juin 2026, puis par celui d’Ali Rizq Allah, dit al-Savana, en mai. Le 18 juin, Fares al-Nur a dit avoir quitté toutes ses responsabilités au sein des FSR et de l’alliance Tasis, signe que les départs touchent aussi la branche politique liée au mouvement.

Le 20 mai, Ali Rizq Allah a déclaré à Al Jazeera Mubasher qu’environ 5 000 membres des FSR avaient fait défection avec lui. Il a aussi affirmé qu’Hemedti lui avait confié que la guerre lui avait échappé, un propos qui reste attribué à ce transfuge.

Human Rights Watch a demandé le 10 juin 2026 que les commandants des FSR passés à l’armée répondent des crimes graves qui leur sont reprochés, notamment en lien avec El-Fasher. L’ONG a dit avoir vérifié la présence d’al-Savana et d’al-Nour al-Qubba pendant le siège de cette ville du Darfour.

Les accusations de dépendance à des appuis extérieurs s’inscrivent dans un contexte où Yale Humanitarian Research Lab a jugé, le 10 juin, que les activités observées sur la base éthiopienne d’Asosa étaient compatibles avec un soutien continu aux FSR. Reuters avait déjà rapporté le 10 février l’existence, autour d’Asosa, d’un camp d’entraînement et d’infrastructures liées aux drones au profit du groupe.

Cette série de départs ne s’est toutefois pas traduite par un arrêt des opérations militaires. Le 13 août 2026, les FSR ont affirmé avoir repris Kurmuk, dans l’État du Nil Bleu, après de nouveaux combats contre l’armée soudanaise.