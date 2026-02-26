Soudan : le nombre de civils tués plus que doublé en 2025, selon l’ONU

Le conflit qui ravage le Soudan depuis son déclenchement en avril 2023 a connu, en 2025, une aggravation dramatique du bilan humain parmi la population civile.

Selon les chiffres communiqués cette année, le total des civils tués a été multiplié par trois par rapport à la période précédente, avec près de 11 300 morts officiellement recensés. Ce décompte n’inclut ni les personnes portées disparues ni les corps restés non identifiés.

Ces informations ont été annoncées jeudi à Genève par Volker Türk, le Haut‑Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme. Il a insisté sur l’ampleur de la hausse des pertes civiles observée en 2025, qui dépasse de façon nette celle de l’année antérieure.

Dans son intervention, M. Türk a mis en cause plusieurs acteurs du conflit, pointant notamment la responsabilité des formations paramilitaires, des forces armées et de ceux qui les soutiennent depuis l’étranger.

Conséquences et responsabilités

Une telle progression du nombre de victimes civiles accentue la crise humanitaire déjà sévère: populations déplacées, services essentiels fragilisés et accès de l’aide rendu plus difficile par l’escalade des violences.

En soulignant les responsabilités des parties prenantes, le Haut‑Commissariat place la question de la reddition de comptes au centre des préoccupations internationales, tandis que le bilan réel demeure incertain tant que les personnes disparues et les corps non identifiés ne sont pas intégrés aux statistiques officielles.